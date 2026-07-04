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autópálya

Nem használják elegen, megszüntetik az autópálya-szakaszt

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A forgalom nem indokolja a kiemelt státuszt. Főútvonalnak építik vissza a svájci A50-es autópálya-szakaszt.
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autópályaglattfeldenautós hír

Zürich kanton kezelésében van az A50-as autópálya, ami lényegében Glattfelden elkerülő útját jelenti, a két végpontja között mindössze 3,7 km-es a kiemelt útvonal. Építésekor sokkal nagyobb forgalommal számoltak, azonban kevesebb, mint napi 14 000 jármű használja, így felesleges fenntartani autópálya-státuszát és az azzal járó magasabb fenntartási költségeket.

Eddig is ingyenes volt az autópálya, a főútvonal is az marad
A festői szépségű Glattfelden elkerülője a jövőben nem autópálya, hanem főútvonal lesz
Fotó: Glattfelden

Csatlakozások nélkül eddig húzta a 3,7 km-es autópálya

A kanton által meghozott döntés alapján megkezdik az előkészületeket a visszaépítésre, amelynek a végén egy kétsávos főútvonal marad. A felszabaduló felületeket egyéb infrastruktúra-fejlesztések miatti erdősítésre használják fel. Az A50-es autópályát a hetvenes évek végén tervezett Winterthur és Basel közötti autópálya részeként építették meg, azonban Glattfelden elkerülő szakaszának elkészülte után a többi részt nem valósították meg. A járművezetők számára a legnagyobb változás az lesz, hogy 120 helyett csak 80 km/órás sebességgel lehet majd közlekedni a főúton, a Zürich kanton kezelésében lévő autópálya eddig sem volt díjköteles.
 

 

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