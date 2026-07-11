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budapesti autósok

Autós és rolleres dulakodott a vasúti átjáróban Érden

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Komoly indulatok után erős szájkarate volt a sínek mellett.
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Két esetet is megvillant a Budapesti Autósok által közzétett fedélzeti kamerás beszámoló: Érden minden úgy indult, hogy nagy pofozkodás lesz a dühös rolleres és az autós csörtéjéből, de alighanem mindketten berezeltek és jobbnak látták némi szájkarate után távozni. 

Hol járt az esze a sofőrnek?

Az M25-ösön Eger felé haladva egyszer csak "álló akadály" tornyosult a kamerás autó előtt. Egy Peugeot 206-os vezetője nem tudott dönteni a továbbhaladás és a lekanyarodás között, így megállt a két sáv közepén, majd nagy kegyesen elhagyta az útpályát. Óriási szerencséje volt, hiszen a mögötte érkező sofőr időben reagált, így nem történt baleset! 

 

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