Autós és rolleres dulakodott a vasúti átjáróban Érden

Két esetet is megvillant a Budapesti Autósok által közzétett fedélzeti kamerás beszámoló: Érden minden úgy indult, hogy nagy pofozkodás lesz a dühös rolleres és az autós csörtéjéből, de alighanem mindketten berezeltek és jobbnak látták némi szájkarate után távozni.

Hol járt az esze a sofőrnek?

Az M25-ösön Eger felé haladva egyszer csak "álló akadály" tornyosult a kamerás autó előtt. Egy Peugeot 206-os vezetője nem tudott dönteni a továbbhaladás és a lekanyarodás között, így megállt a két sáv közepén, majd nagy kegyesen elhagyta az útpályát. Óriási szerencséje volt, hiszen a mögötte érkező sofőr időben reagált, így nem történt baleset!