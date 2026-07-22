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Hibrid Toyoták gyulladtak ki a tréleren, le kellett zárni az M86-ost!

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Július 21-én 11 óra körül le kellett zárni az M86-os autóutat. Egy autószállítón gyulladtak ki hibrid autók.
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Július 21-én 11 óra körül érkezett a segélyhívás a Katasztrófavédelemhez, miszerint az M86-as főúton egy autószállítón három kocsi ég a 121-es kilométerszelvénynél. A helyszínre Répcelakról, Kapuvárról, Beledről érkeztek tűzoltók és a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is kivonult. Az oltás és a műszaki mentés idejére a gyorsforgalmi utat teljes szélességében le kellett zárni.

Menet közben gyulladtak az új Toyota Rav4-esek az autószállítón, három teljesen kiégett.
Az autószállító oltása és a műszaki mentés idejére le kellett zárni az M86-ost
Fotó: Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság

Fél óra alatt eloltották az autószállítón égő Toyotákat

A kiérkező tűzoltók fél óra alatt oltották el a lángokat, a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság Facebook-oldalán közölt képek alapján Toyota Rav4-esek lettek a lángok martalékai. Az biztosan kijelenthető, hogy nem elektromos autó tűzről van szó, hiszen ezek hibrid hajtású modellek. A legújabb generációnál már lítium-ion akkumulátorokat használ a Toyota az öntöltő és a plug-in változatoknál is, tehát ugyanazt a technológiát, amit az akkumulátoros-elektromos autók is – épp csak kisebb kapacitással.

Még nem tudni, mi volt a tűz kiváltó oka

Még nincs meg a vizsgálat eredménye, így nem tudni, mi volt a kiváltó ok, a fényképek alapján az alsó autó kapott lángra, onnan terjedt tovább a tűz a felette lévő két másik autóra – az utánfutón szállított negyedik autóval még időben le tudott állni a sofőr a trélerről. A rendelkezésre álló beszámolók alapján nem került sor újabb spontán gyulladásra, ami az elektromos autó tüzek jellemzője, ezért valószínűsíthető, hogy ez alkalommal más probléma miatt gyulladt ki a még átadás előtt álló új autó. Oltólándzsát se kellett használnia a tűzoltóknak, ami egyéb műszaki problémára utal. A Toyota Rav4-es egyébként annyira új, hogy még nincsenek hírek hasonló esetekről, vagy a témába vágó visszahívásokról vagy azokat megelőző hivatalos vizsgálatokról.
 

 

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