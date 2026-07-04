Megáll az ész! Íme az elmúlt hónap legbrutálisabb közlekedési balhéi!

Akár amolyan oktatóvideóként is tekinthetünk az alábbi összeállításra, hiszen annyiféle dolog történt, hogy bőven lehet tanulni belőle. Főváros vagy vidék, autópálya vagy parkoló – mindegy, az eszetlenség nem ismer határokat.

A legtöbben "idegbe jöttek"

Sajnos sok olyan esetet rögzítettek a kamerák, amikor feldúlt idegállapotban, agresszív magatartást tanúsítva ment a műsor az utakon, más esetekben pedig egy-egy szituáció félreismerése vagy abszolút figyelmetlenség vezetett balesethez, veszélyes pillanatokhoz.