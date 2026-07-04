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közlekedési

Megáll az ész! Íme az elmúlt hónap legbrutálisabb közlekedési balhéi!

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A júniusi merítés szokatlanul gazdag, ennyi őrültséget és balesetet szerencsére ritkán látni!
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Akár amolyan oktatóvideóként is tekinthetünk az alábbi összeállításra, hiszen annyiféle dolog történt, hogy bőven lehet tanulni belőle. Főváros vagy vidék, autópálya vagy parkoló – mindegy, az eszetlenség nem ismer határokat.

A legtöbben "idegbe jöttek"

Sajnos sok olyan esetet rögzítettek a kamerák, amikor feldúlt idegállapotban, agresszív magatartást tanúsítva ment a műsor az utakon, más esetekben pedig egy-egy szituáció félreismerése vagy abszolút figyelmetlenség vezetett balesethez, veszélyes pillanatokhoz.

 

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