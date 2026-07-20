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baleset

A balesetet elkerülte, de közben egy másikat okozott – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Cseberből vederbe lehet a mottója a videónak. A figyelmetlen sofőr elkapta a kormányt, és így egy másik balesetet okozott.
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balesettérfigyelő kameraautós hír

Krasznojarszkban rögzítette a térfigyelő kamera az alábbi baleset-sorozatot. Az egész azzal indul, hogy a piros lámpához lassan közelítő Suzuki Vitara mögött haladó Kia Rio Sedan sofőrje nem figyel, és az utolsó pillanatban rántja balra a kormányt, hogy ne ütközzön neki hátulról a szabadidő-autónak. A belső sávban pont ekkor érkezik egy Toyota Yaris, ami szintén balra rántja a kormányt, de az ütközést már nem tudja elkerülni. Nagy mázlija volt, hogy szemből épp nem érkezett senki.

Videón a baleset

Személyi sérülés nem történt és az anyagi kár is viszonylag alacsony, hiszen épp csak érintették egymást az autók, de jól mutatja annak a veszélyét, hogy meggondolatlanul próbál elkerülni egy koccanást valaki. Ha valaki jön szembe, akkor a vétlen Toyota Yaris frontálisan ütközik, ami a légzsák kioldása miatt minimum személyi sérüléssel járó baleset lett volna.
 

 

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