A balesetet elkerülte, de közben egy másikat okozott – videó

Krasznojarszkban rögzítette a térfigyelő kamera az alábbi baleset-sorozatot. Az egész azzal indul, hogy a piros lámpához lassan közelítő Suzuki Vitara mögött haladó Kia Rio Sedan sofőrje nem figyel, és az utolsó pillanatban rántja balra a kormányt, hogy ne ütközzön neki hátulról a szabadidő-autónak. A belső sávban pont ekkor érkezik egy Toyota Yaris, ami szintén balra rántja a kormányt, de az ütközést már nem tudja elkerülni. Nagy mázlija volt, hogy szemből épp nem érkezett senki.

Videón a baleset

Személyi sérülés nem történt és az anyagi kár is viszonylag alacsony, hiszen épp csak érintették egymást az autók, de jól mutatja annak a veszélyét, hogy meggondolatlanul próbál elkerülni egy koccanást valaki. Ha valaki jön szembe, akkor a vétlen Toyota Yaris frontálisan ütközik, ami a légzsák kioldása miatt minimum személyi sérüléssel járó baleset lett volna.

