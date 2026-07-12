Kiváló dolgozó – 65 éves a Barkas B1000

Az 50-es évek végén még nagy reményekkel tekintettek a jövőbe a VEB Barkas-Werke üzemben. Az elavult V 901/2-est egy alaposan átgondolt, és precízen megvalósított koncepció keretén belül egy nemzetközi szinten is kiemelkedő utódmodellel váltották le. Az volt a keletnémetek elképzelése, hogy a különböző feladatokra szánt, eltérő méretosztályú járműveket lehetőleg minél jobban egységesítsék, gyártásuk minél kevesebb különböző alkatrészt igényeljen, ami a fejlesztési, gyártási és fenntartási költségeket is csökkenti, ezzel a gyártó és a vevő is csak jól járhat.

Állami vállalatok flottájában fontos szerepet töltött be a kétütemű motorral szerelt Barkas B1000

Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

Felépítését tekintve évtizedekkel előzte meg a konkurenciát a Barkas

Az előremutató elképzelést sikerrel valósították meg. Az 1961 nyarától gyártott, új B1000-es sok alkatrésze megegyezett a Wartburg 311-esével, a 900-ról még a tesztidőszak korai szakaszában 992 köbcentisre növelt hengerűrtartalmú 3 hengeres, kétütemű motor szívósorát és kipufogórendszerét úgy módosították, hogy kisebb teljesítményt, viszont nagyobb csúcsnyomatékot adjon le. Az első két ülés között hozzáférhető motorhoz kapcsolt váltó a Wartburgból ismert módon a csontszínű kormány mellé került, alváz helyett azonban önhordó acélkarosszériát, elöl-hátul független felfüggesztést és torziós rugókat kapott. Mivel fronthajtású volt, a mechanikai elemek elfértek az orrában, ami növelte a terhelhetőséget, a raktér méretét, és csökkentette a rakodóperem magasságát is. Ehhez hasonló felépítéssel a nyugati konkurensek közül is csak a Citroën HY büszkélkedhetett!

A B1000-es egyik nagy előnye a kis helyigényű hajtáslánc volt

A föníciai nyelvből származó barkas szó jelentése villám

Ahogy a neve elárulja, az eleinte 42 lóerős B1000-es 1 tonnát mozgathatott, 95 km/órás végsebességre volt képes, és 10,5, illetve 14,5 liter között fogyasztott az 1:33-as keverékből attól függően, hogy 500 vagy 1000 kg-mal terhelték, és sík vagy éppen dombos utakon közlekedtek vele. Akkoriban még nem volt fontos szempont a környezetvédelem, a kétütemű motor károsanyag-kibocsátására nem fordítottak különösebb figyelmet, az egyszerű konstrukció kevesebb alkatrészt jelentett, és általánosan megbízhatónak tartották. Mindezt egy akkoriban szintén modernnek számító karosszériába csomagolták, amely végül 40 éven át volt az utcakép szerves része, így újabb két évtizednek kellett eltelnie, hogy a szemünk ismét szépnek lássa.