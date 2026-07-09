A Geely konszern nem akar lemondani a belső égésű motorról

Amíg Brüsszel csak elektromos autókat akar látni az utakon, a világ többi részén technológiasemleges közlekedést vizionálnak. A Geely konszern, ami aktuálisan járműveinek 56%-át értékesíti plug-in hibrid vagy akkumulátoros-elektromos hajtással, úgy véli, hogy a belső égésű motornak is van jövője – megfelelő üzemanyaggal. A kínaiak a zöld metanolban találták meg a jövő üzemanyagát, ami a meglévő töltőállomás-hálózatban használható (7300 dollár költséggel lehet átalakítani egy meglévő benzinkutat metanol-töltőállomássá), gyorsan tankolható, és nem támaszkodik kritikus nyersanyagokra.

A Geely szerint van jövője a belső égésű motornak - zöld metanollal üzemeltetve még a töltőállomás-infrastruktúra is megtartható

Fotó: Geely

Nem mindenhol kész az infrastruktúra a belső égésű motor leváltására

A Geely konszern két évtizeddel ezelőtt indította el az alternatív folyékony üzemanyagok kutatását, az évek során mintegy 30 milliárd dollárt költött a projektre, amelynek eredményeként jelenleg húszféle metanollal üzemelő személy- és haszonjárművet kínál. Több mint 50 000 darab ezek közül már üzemel is az utakon, az eltelt évek során már 23 milliárd km-t tettek meg ezek a járművek, bizonyítva a technológia életképességét. A zöld metanol biomasszából, illetve szén-dioxid és zöld hidrogén segítségével előállítható, használatával a CO2-kibocsátás 90%-kal, a nitrogén-oxid kibocsátás 60-80%-kal csökken. Nem csak önmagában, hanem a benzinhez keverve is forgalomba hozható. A zöld metanol elterjesztése sokkal kisebb költséggel oldható meg, mint az elektromos töltőállomás-hálózat kiépítése, annak ellátása zöld árammal, ráadásul a felhasználók se lennének rákényszerítve a járműcserére.