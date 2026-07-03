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üzemanyagár

Szabad a benzinár, újra a totemoszlopokra szegeződnek a tekintetek

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A védett üzemanyagár megszűnésével visszatértek a piaci árak. Tudatos tervezéssel lehet igazán spórolni a benzinkutakon.
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üzemanyagárautós hírgázolajbenzin

A védett üzemanyagárak kivezetése egyrészt olcsóbb benzint és gázolajat jelent, másrészt újra előre tervezetten kell tölteni a tankot. Azzal, hogy szabadpiaci árak vannak, újra életbe léptek a kereslet és kínálat törvényei. Erre a legjobb példa az autópálya, ahol literenként akár 30-40 forinttal magasabb árakkal lehet szembesülni, érdemes inkább előre tankolni, és csak pihenés miatt megállni a sztrádán.

Gyorsforgalmi utak mellett újra drágább a benzin- és a gázolaj tankolása.
Aki tudatosan tankol, literenként akár 40 Ft-ot is spórolhat a benzinkutakon
Fotó: MW archív

Még 10 Ft-tal olcsóbb benzinnél is csak minimális a spórolás

Városokban, ahol egymással versenyeznek a töltőállomások, érdemes a totemoszlopokat figyelni, lehet, hogy akkora eltérést látunk, ami miatt érdemes befordulni tankolni. Persze 5-10 Ft még nem a világ, hiszen még manapság extrémnek számító 50 liter vételezésekor is csak 250-500 Ft-ot spórolunk, de legalább győzelemként könyveljük el ezt; és talán egy „ingyen” espresso-t is megengedhetünk magunknak.

Akik üzemanyag- vagy kedvezmény-kártya, netán megszokás miatt egy kúthálózatot favorizálnak, azoknak visszatért az élet a régi kerékvágásba, és azoknak sincs nagy változás az életében, akik mindig 5000 Ft-ért tankolnak. A többiek azonban némi megtakarítást érhetnek el, ha tudatosan időzítik a tankolásaikat, vagy például az alacsonyabb árszinten dolgozó hálózatokat, független kis benzinkutakat favorizálják.
 

 

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