Szabad a benzinár, újra a totemoszlopokra szegeződnek a tekintetek

A védett üzemanyagárak kivezetése egyrészt olcsóbb benzint és gázolajat jelent, másrészt újra előre tervezetten kell tölteni a tankot. Azzal, hogy szabadpiaci árak vannak, újra életbe léptek a kereslet és kínálat törvényei. Erre a legjobb példa az autópálya, ahol literenként akár 30-40 forinttal magasabb árakkal lehet szembesülni, érdemes inkább előre tankolni, és csak pihenés miatt megállni a sztrádán.

Aki tudatosan tankol, literenként akár 40 Ft-ot is spórolhat a benzinkutakon

Fotó: MW archív

Még 10 Ft-tal olcsóbb benzinnél is csak minimális a spórolás

Városokban, ahol egymással versenyeznek a töltőállomások, érdemes a totemoszlopokat figyelni, lehet, hogy akkora eltérést látunk, ami miatt érdemes befordulni tankolni. Persze 5-10 Ft még nem a világ, hiszen még manapság extrémnek számító 50 liter vételezésekor is csak 250-500 Ft-ot spórolunk, de legalább győzelemként könyveljük el ezt; és talán egy „ingyen” espresso-t is megengedhetünk magunknak.

Akik üzemanyag- vagy kedvezmény-kártya, netán megszokás miatt egy kúthálózatot favorizálnak, azoknak visszatért az élet a régi kerékvágásba, és azoknak sincs nagy változás az életében, akik mindig 5000 Ft-ért tankolnak. A többiek azonban némi megtakarítást érhetnek el, ha tudatosan időzítik a tankolásaikat, vagy például az alacsonyabb árszinten dolgozó hálózatokat, független kis benzinkutakat favorizálják.

