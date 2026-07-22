Betonfalnak csapódott a figyelmetlen sávváltás miatt!

Az aktuális fedélzeti kamerás merítés első fejezetében egy kapkodva, figyelmetlenül közlekedő sofőr a főszereplő: tolakodva nyomul az M3-as és az M0-ás csomópontjában, hirtelen sávváltásra kényszerítve a másik autóst, aki így a betonfalnak csapódott. Slusszpoén, hogy a vétkes elegánsan elhajtott, de emiatt utólag aligha lesznek könnyed pillanatai.

A figyelem abszolút hiánya

A videó folytatásában egy elbambuló sofőr necces pillanatait láthatjuk: a Suzuki Ignis szép komótosan elhagyja az útpályát, majd a leállósávból is kivánszorogva a szalagkorlátnak ütközik. Látszólag ekkor sem kap észbe, továbbhajt és csak kb. 100 méter múlva lép a fékre.