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betonfalnak csapódott

Betonfalnak csapódott a figyelmetlen sávváltás miatt!

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Így lesz a rátarti nyomulásból baleset, a cserbenhagyásból pedig rendőrségi eljárás.
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betonfalnak csapódottSzalagkorlátnak hajtottsuzuki ignisM0-ás autóútpillanatautós hírsofőrM3-as autópálya

Az aktuális fedélzeti kamerás merítés első fejezetében egy kapkodva, figyelmetlenül közlekedő sofőr a főszereplő: tolakodva nyomul az M3-as és az M0-ás csomópontjában, hirtelen sávváltásra kényszerítve a másik autóst, aki így a betonfalnak csapódott. Slusszpoén, hogy a vétkes elegánsan elhajtott, de emiatt utólag aligha lesznek könnyed pillanatai.

A figyelem abszolút hiánya

A videó folytatásában egy elbambuló sofőr necces pillanatait láthatjuk: a Suzuki Ignis szép komótosan elhagyja az útpályát, majd a leállósávból is kivánszorogva a szalagkorlátnak ütközik. Látszólag ekkor sem kap észbe, továbbhajt és csak kb. 100 méter múlva lép a fékre. 

 

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