A járműbiztonság új mércéje a debreceni BMW iX3-as

Több mint egy évtized után szigorított elvárásain az autók aktív- és passzív biztonságát vizsgáló EuroNCAP program. A Debrecenben gyártott BMW iX3-as szabadidő-autót a kínai Zeekr 7GT kombival együtt tesztelték először az új elvárások szerint. Mindkét autó a maximális, ötcsillagos értékelést szerezte meg, ezzel mércének számítanak a biztonságos autók között.

Kitűnő a biztonsága a BMW iX3-as SUV-nak és a Zeekr 7GT kombinak

Fotó: EuroNCAP

Teljes körű biztonságot nyújt a BMW és a Zeekr

A Neue Klasse műszaki alapon megvalósított BMW iX3 50 xDrive nagy méretű elektromos szabadidő-autó (tömege 2285 kg) minden fejezetben meggyőző eredményt hozott. A Biztonságos Vezetés (73%) fejezetben a fizikai kapcsolókat, a jól működő sebességhatár-felismerést (a 2000 km-es közúti használat során az esetek 86%-ban jól működött) és a vezető/utasfigyelő rendszereket emelték ki pozitívumként. A Baleset Megelőzés (83%) részben a jól működő vészféksegéd, és a jó környezet-figyelés emelhető ki, kitűnő a gyalogos/kerékpáros védelem. Az Ütközésvédelem (86%) fejezetben maximális pontszámot érdemelt ki az oldalütközésnél, jó lett a részátfedéses töréstesztje. Azért nem kapott maximális pontszámot, mert a teljes átfedéses frontális töréstesztnél a vezetőülésbe helyezett bábunál 85%-os mellkas-terhelést mértek; ebben a tesztben kitűnően védte a gyermekülésben lévő bábukat az autó. Az Ütközés utáni (95%) résznél kimagasló eredményt ért el a BMW iX3, megbízható az eCall segélyhívó, jó a nagyfeszültségű részek szigetelése, működőképesek maradtak az elektromos kilincsek és könnyen hozzáférhető a mechanikus nyitási lehetőség is.

A Zeekr 7GT Privilege AWD nagy méretű elektromos családi autónál (2405 kg saját tömeg) a Biztonságos Vezetés (79%) terén a jól működő utasfelügyeletet emelték ki, de nem tetszett a tesztelőknek, hogy sok beállítást csak az érintőképernyőről lehet végezni. A 2000 km-es közúti teszt során az esetek 79%-ban működött jól a sebességhatár-felismerés. A Baleset Megelőzés (89%) a kitűnően működő vezetéstámogató rendszerek miatt lett kiemelkedő. Az Ütközésvédelem (93%) megbízható, a rész-átfedéses frontális töréstesztnél azonban néhány esetben alacsonyról az átlagos szintre csúszott vissza a felnőtt és gyermek bábu által rögzíttet terhelés. Az Ütközés utáni (95%) fejezetben a BMW szintjét hozza a mechanikus kilincsekkel szerelt kínai autó, amelynél az eCall segélyhívón lehetne még javítani.