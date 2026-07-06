Hamisított BMW-ket árulnak Oroszországban!

Utólag nézve nem volt szerencséje a BMW-nek az időzítéssel. Az orosz piac igényeinek lefedésére a BMW Csoport 2022. február 10-én írt alá a kalinyingrádi Avtotor nevű gyárral az X5, X6, X7 és 5-ös sorozat helyi piacra szánt példányainak összeszereléséről. Február 24-én aztán kitört az orosz-ukrán háború, amelyet követően a szankcióknak megfelelően a német autógyártó beszüntette tevékenységét az országban. De csak azt követően, hogy több száz-ezer (?) készletet már leszállított a partnernek.

2022. február 10-én szerződött le a BMW az Avtotor-ral, két héttel később kitört a háború és jöttek a szankciók. Addigra már több száz készletet leszállítottak a bajorok

Fotó: BMW

A BMW egyelőre nem tudja megakadályozni a nem hivatalos gyártást

Az oroszok egy ideig tárolták a félkész járműveket, majd 2025-ben elkezdték összeszerelni azokat, az évek óta járművek nélkül tengődő márkakereskedések pedig kapva az alkalmon elkezdték árulni a nemhivatalos forrásból származó autókat. Noha 2026-os gyártású autóként hirdetik azokat, azok technikája és megjelenése 2022-es szinten van, a fedélzeti rendszerük pedig nem kompatibilis a BMW-szolgáltatásokkal. Ennek ellenére a vásárlók különösebb szemrebbenés nélkül fizetik értük a kért 11,9-12,9 millió rubelt (47-51 millió Ft) a gyártói és nem gyári garanciával kínált autókért, amelyek a szürkeimportos (harmadik országon keresztül Oroszországba vitt) BMW-k ellenfelei a piacon. Nem tudni, milyen ütemben készülnek a nemhivatalos BMW-k az orosz gyárban, illetve hogy hány készletet szállítottak oda, mielőtt megszakadt a hivatalos kapcsolat.

