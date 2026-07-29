Már a harmadik műszakra készülnek a debreceni BMW gyárban

Július 28-án adott hírt arról a BMW, hogy a debreceni gyárában elkészült az 50 000. autó, egy tűzpiros (Fire Red Metallic) fényezésű iX3 50 xDrive.

„Az ötvenezredik BMW iX3 jól szemlélteti debreceni gyárunk képességeit: még soha nem gyártottunk ilyen rövid idő alatt ennyi járművet egy új üzemben. Ez a mérföldkő egy kiemelkedő csapatmunka eredménye” – mondta Raymond Wittmann, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja.

Egy tűzpiros iX3 50 xDrive lett az 50 000. Debrecenben gyártott BMW

Fotó: BMW

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A tervezettnél hamarabb, már 2026 februárjában beindították a második műszakot a gyárban, ahol jelenleg már a harmadik műszak beindításának előkészületei zajlanak. Nemsokára elérik a százezer megrendelés-állományt, és folyamatosan bővül a kereslet annak megfelelően, ahogy lefelé bővítik a kínálatot. A két hajtómotoros, összkerékhajtású 50 xDrive (469 LE/645 Nm) után a hátsókerékhajtású 40-es (320 LE/500 Nm) modellt jelentették be. Annak érdekében, hogy a folyamatosan bővülő kereslettel tartsa a lépést a gyár, folyamatos a felvétel, a nyitott pozíciókról a BMW Group Gyár Debrecen karrieroldalán lehet tájékozódni.

