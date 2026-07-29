Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hűkupola

Magyar Péter: "Éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép életbe"

bmw

Már a harmadik műszakra készülnek a debreceni BMW gyárban

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
9 hónap alatt elkészült az 50 000. autó Debrecenben. A BMW gyárban már a szeptemberben induló harmadik műszakon dolgoznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bmwelektromos autókbmw ix3autós hírdebrecen

Július 28-án adott hírt arról a BMW, hogy a debreceni gyárában elkészült az 50 000. autó, egy tűzpiros (Fire Red Metallic) fényezésű iX3 50 xDrive

„Az ötvenezredik BMW iX3 jól szemlélteti debreceni gyárunk képességeit: még soha nem gyártottunk ilyen rövid idő alatt ennyi járművet egy új üzemben. Ez a mérföldkő egy kiemelkedő csapatmunka eredménye” – mondta Raymond Wittmann, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja.

Februárban indult a második, szeptemberben kezd a harmadik műszak a BMW debreceni gyárában.
Egy tűzpiros iX3 50 xDrive lett az 50 000. Debrecenben gyártott BMW
Fotó: BMW

Keresett portéka a magyar BMW

A tervezettnél hamarabb, már 2026 februárjában beindították a második műszakot a gyárban, ahol jelenleg már a harmadik műszak beindításának előkészületei zajlanak. Nemsokára elérik a százezer megrendelés-állományt, és folyamatosan bővül a kereslet annak megfelelően, ahogy lefelé bővítik a kínálatot. A két hajtómotoros, összkerékhajtású 50 xDrive (469 LE/645 Nm) után a hátsókerékhajtású 40-es (320 LE/500 Nm) modellt jelentették be. Annak érdekében, hogy a folyamatosan bővülő kereslettel tartsa a lépést a gyár, folyamatos a felvétel, a nyitott pozíciókról a BMW Group Gyár Debrecen karrieroldalán lehet tájékozódni.
 

Galéria: Debrecenben elkészült az 50 000. BMW iX3
Fotó: BMW
1/9
Debrecenben elkészült az 50 000. BMW iX3

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!