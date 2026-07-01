Szúrós tekintettel, kilincsek nélkül jön a BMW X5!

Megjelenéséhez a Debrecenben gyártott iX3-ashoz igazodik a BMW X5-ös szabadidő-autó új generációja, amelyet a részletek tesznek egyedivé. Ezek közé tartozik az X-et mutató menetfény is, így magyarul csillagszeműnek is nevezhetjük az újdonságot, angolul ugyanez már cross eye, ami a kancsalság köznapi elnevezése. Mégse ezen, hanem a kilincsek hiányán fognak – joggal – megrökönyödni az emberek. Amíg az Audi az utolsó pillanatban visszakozott, és kilincseket is tett a Q7-esre, addig a BMW kitart az ajtóoszlopoknál elhelyezett szárnyacskák mellett, ami miatt alapfelszerelésként adják az ajtóbehúzót. Opcionális az elektromos ajtómozgatás, ami akár alkalmazásból is vezérelhető. Egyébként lágyan megformált felületek jellemzik a karosszériát, ahol minden egy kicsit nagyobb a már ismert Neue Klasse modellnél, a keréktárcsák átmérője például 21-23 col között változik. Az elődhöz képest 6 centivel növelték meg a tengelytávolságot és a karosszéria hosszát is, ami 6 mm-rel 5 méter alatt marad, a hasmagasság 199 (elektromos), 210 (plug-in) vagy 226 (benzines/dízel) mm. A normál megjelenést M Sport, M Sport Pro csomaggal, illetve M Performance kiegészítőkkel lehet sportosabbá tenni, az X5 nem szégyenli a kipufogóit, változattól függően akár négy kerek cső is látható a hátulján.

Többféle sportcsomaggal lehet fokozni a BMW X5 megjelenését, a vásárlók ötféle hajtás közül választhatnak

Fotó: BMW

Bent alakult át igazán a BMW X5-ös megjelenése

Látványosabb lett a műszerfal a vízszintes tagolással, az ajtókárpitokra ráforduló megvilágított díszbetétekkel, a második sorban a BMW XM-től ellesett módon az üléskárpit fordul rá az ajtókra. Ott a szélvédő tövében a Panoráma iDrive kijelző, a központi 17,9 colos paralelogramma formájú képernyő mellé extraként rendelhető egy 14,6 colos az anyósülés elé, elérhető fel-a-fejjel kijelző is. Sajnos a kapcsolókon spóroltak, csak a kormányra és az ajtókárpitra jutott belőlük. Az Individual szolgáltatás keretében elérhető valódi palakő betét is, ami egyedülálló tapintási élményt nyújt a sajtóanyag szerint. A 2,6 négyzetméteres üvegtető első fele nyitható, opciós a négyzónás légkondicionáló, ahol a hátsó utasok is külön állíthatják a saját beáramló levegőjüket; az első könyöklő végén és a B oszlopokon vannak szellőzőnyílások. Opciósak a multifunkciós ülések állítható oldaltámasszal, szellőztetés- és masszázsfunkcióval. A hátsó ülésnél megnövelték a lábteret és 2 fokkal jobban hátradöntötték az üléstámlát a kényelmesebb üléspozíció érdekében, a támla 40:20:40 arányban osztott. A BMW digitális segít az Amazon Alexa+ MI-modellel együtt dolgozik a beszédvezérlésnél, az ügyfél előfizetéshez kötött szolgáltatásokkal teheti egyedivé a digitális élményt.