Szúrós tekintettel, kilincsek nélkül jön a BMW X5!

Megjelenéséhez a Debrecenben gyártott iX3-ashoz igazodik a BMW X5-ös szabadidő-autó új generációja, amelyet a részletek tesznek egyedivé. Ezek közé tartozik az X-et mutató menetfény is, így magyarul csillagszeműnek is nevezhetjük az újdonságot, angolul ugyanez már cross eye, ami a kancsalság köznapi elnevezése. Mégse ezen, hanem a kilincsek hiányán fognak – joggal – megrökönyödni az emberek. Amíg az Audi az utolsó pillanatban visszakozott, és kilincseket is tett a Q7-esre, addig a BMW kitart az ajtóoszlopoknál elhelyezett szárnyacskák mellett, ami miatt alapfelszerelésként adják az ajtóbehúzót. Opcionális az elektromos ajtómozgatás, ami akár alkalmazásból is vezérelhető. Egyébként lágyan megformált felületek jellemzik a karosszériát, ahol minden egy kicsit nagyobb a már ismert Neue Klasse modellnél, a keréktárcsák átmérője például 21-23 col között változik. Az elődhöz képest 6 centivel növelték meg a tengelytávolságot és a karosszéria hosszát is, ami 6 mm-rel 5 méter alatt marad, a hasmagasság 199 (elektromos), 210 (plug-in) vagy 226 (benzines/dízel) mm. A normál megjelenést M Sport, M Sport Pro csomaggal, illetve M Performance kiegészítőkkel lehet sportosabbá tenni, az X5 nem szégyenli a kipufogóit, változattól függően akár négy kerek cső is látható a hátulján.
Bent alakult át igazán a BMW X5-ös megjelenése
Látványosabb lett a műszerfal a vízszintes tagolással, az ajtókárpitokra ráforduló megvilágított díszbetétekkel, a második sorban a BMW XM-től ellesett módon az üléskárpit fordul rá az ajtókra. Ott a szélvédő tövében a Panoráma iDrive kijelző, a központi 17,9 colos paralelogramma formájú képernyő mellé extraként rendelhető egy 14,6 colos az anyósülés elé, elérhető fel-a-fejjel kijelző is. Sajnos a kapcsolókon spóroltak, csak a kormányra és az ajtókárpitra jutott belőlük. Az Individual szolgáltatás keretében elérhető valódi palakő betét is, ami egyedülálló tapintási élményt nyújt a sajtóanyag szerint. A 2,6 négyzetméteres üvegtető első fele nyitható, opciós a négyzónás légkondicionáló, ahol a hátsó utasok is külön állíthatják a saját beáramló levegőjüket; az első könyöklő végén és a B oszlopokon vannak szellőzőnyílások. Opciósak a multifunkciós ülések állítható oldaltámasszal, szellőztetés- és masszázsfunkcióval. A hátsó ülésnél megnövelték a lábteret és 2 fokkal jobban hátradöntötték az üléstámlát a kényelmesebb üléspozíció érdekében, a támla 40:20:40 arányban osztott. A BMW digitális segít az Amazon Alexa+ MI-modellel együtt dolgozik a beszédvezérlésnél, az ügyfél előfizetéshez kötött szolgáltatásokkal teheti egyedivé a digitális élményt.
A Neue Klasse megjelenés alatt egyébként az eddig is használt CLAR műszaki alapot találjuk, amelyet ötféle hajtással kínálnak: benzines, dízel, plug-in hibrid, akkumulátoros-elektromos és tüzelőanyagcellás-elektromos. Az első kettő se nélkülözi az elektrifikációt, 48 voltos lágyhibrid segítséget kap. Mindegyik változatnál 700 kg körüli a megengedett terhelhetőség, ami az elektromos modelleknél a B kategóriás jogosítvány határát jelentő 3495 kg-os megengedett össztömeget eredményez. Mindegyik esetben alapfelszereltség az elektronikus vezérlésű lengéscsillapítás, változattól függően adják a légrugózást és az összkerék-kormányzást, illetve az összkerék-hajtás is feláras a benzines és dízel változatnál. Az Adaptive Chassis Control Professional választásakor az aktív stabilizátorral bővül a felfüggesztés tudása, az első hónapokban ez csak az elektromos és plug-in hajtásokhoz lesz választható. A BMW X5-ös vezetéstámogató rendszere 2-es szintű, az opciós Motorway & City Assistant 130 km/órás sebességig teszi lehetővé az önálló haladást – egyes európai piacokon is.
A BMW iX5 elektromos autónál 141 kWh kapacitású az akkumulátor, a 800 voltos nagyfeszültségű akkumulátorban ugyanazokat a 46 mm átmérőjű cellákat használják, mint az iX3-asnál, épp csak 95-ről 120 mm-re növelték azok magasságát. A két hajtómotoros összkerékhajtás 578 LE/805 Nm teljesítményű, ami 4,6 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra jó, a végsebesség elektronikusan korlátozott 210 km/óra. A nagy akkumulátorral a szabványos hatótávolság eléri a 845 km-t, a maximális töltőáram 460 kW, amivel 23 perc alatt végezhető el a 10-80%-os töltés. A fedélzeti töltő 22 kW-os, az első fedél alatt egy 53 literes tárolót is kialakítottak, ahol a töltőkábel(ek) szállítható. A megfelelő adapterrel 3,7 kW teljesítménnyel áramforrásként is használható az elektromos X5-ös, ami hálózati energiatárolóként is működhet BMW Wallbox töltővel.
Az X5 40-esben dolgozó 3,0 literes soros hathengeres új turbót kapott, teljesítménye 400 LE/540 Nm-re emelkedett, az X5 40d dízele 313 LE/670 Nm teljesítményű. A váltóba épített 48 voltos lágyhibrid segítség 18 LE/200 Nm-rel segíti ezek munkáját. A plug-in hibrid hajtás két rendszerteljesítménnyel készül, az 50e xDrive esetén 489 LE/700 Nm, az M60e xDrive-nál 612 LE/800 Nm áll a vezető rendelkezésére, a 26,5 kWh-ra növelt akkumulátorral az elektromos hatótávolság akár 102 km is lehet. Végül ott van még a tüzelőanyagcellás-elektromos hajtás, amelyről egyelőre annyi konkrétumot árultak el, hogy a hatótávolság eléri a 750 km-t.
Az új BMW X5 sorozatgyártása 2026 augusztusában veszi kezdetét a BMW Group spartanburgi gyárában, az Egyesült Államokban, ahol 1,7 milliárd dolláros befektetéssel valósították meg az iFactory koncepciót. A belső égésű erőforrással szerelt modellek piaci bevezetését 2026. november 28-ra tervezik. Az akkumulátoros-elektromos és plug-in hibrid modellváltozatok 2026. október 8-tól rendelhetők, piaci bevezetésükre 2027 elején kerül sor.
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