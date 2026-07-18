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bugatti

Elkészült az utolsó W16-os Bugatti, de van egy csavar a történetben

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Leszállították a 99. Mistral-t, ezzel véget ért a W16-os blokk pályafutása. Azaz már csak egyedi rendelésre készít ilyen motorral szerelt autókat a Bugatti.
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bugattibugatti mistralautós hír

Pár napon belül belekezdenek a Tourbillon sorozatgyártásába Molsheimben, de addig is elbúcsúztatták a Volkswagen-konszern fennhatósága alatt újjászületett márka meghatározó elemét, a 8,0 literes lökettérfogatú, négy turbós W16-os blokkot. Egy Pearl és Sparkle kétszínű fényezést viselő Bugatti Mistral W16 kapta az erőforrást, erre utalnak a több ponton elhelyezett „The Last of it's kind” feliratok.

Lezárult egy fejezet a Bugatti életében. De nem végérvényesen.
Elkészült az utolsó, W16-os motorral szerelt Bugatti. De ezzel még nem ért véget a 20 éves blokk pályafutása...
Fotó: Alibiev.A / Bugatti

Már nincs szériagyártásban a W16-os Bugatti motor

A szupergazdagoknak azonban nem kell aggódniuk, hiszen most hivatalosan csak a sorozatgyártása ért véget a W16-os blokknak, így az a jövőben is velünk marad – ha lesz rá igény. A Bugatti ugyanis nem ellensége a pénznek, így ha valaki kellően vastag pénztárcával kopogtat náluk, hogy a régi, turbós motorral szeretne magának egy autót, akkor természetesen nem zárkóznak el a megrendelés teljesítése elől. És van az a pénz, amiért az egyedi forgalomba helyezést is elintézik, ha arról van szó...
 

Galéria: Bugatti Mistral W16 The last of it's kind
Fotó: Bugatti
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Bugatti Mistral W16 The last of it's kind

 

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