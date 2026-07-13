Bemutatkozott a BYD 1604 lóerős sportkocsija

Már évek óta tanulmányozza a BYD konszernhez tartozó Denza prémiummárka a sportkocsiját, az egyszerűen Z-nek keresztelt modell (a Nissan egyelőre nem tiltakozott az elnevezés miatt)most számos tanulmányt követően szériaváltozatában mutatkozott be. A világpremiert ráadásul Európában tartották, a Goodwood Festival of Speed rendezvényen debütált a Denza Z.

A három hajtómotor 1604 lóerős teljesítményt biztosít a BYD elektromos sportkocsijának

Fotó: Denza

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Három tagú lesz a modellválaszték, a Denza Z Coupe készül azoknak, akik utcán könnyen és kényelmesen használható autóra vágynak, a Denza Z Spider ugyanez nyitható vászontetővel. Végül ott a Denza Z Racing, ami a kupé karosszériát hatalmas légterelőkkel, extra hűtőlevegő-csatornákkal és versenypályán jól működő hangolással kombinálja – extraként kiszedik a hátsó üléseket és bukókeretet építenek be. Mindhárom autóban közös a hajtás, a három hajtómotor összesen 1604 lóerős csúcsteljesítményre képes. Az első tengelyen egy 680 LE/440 Nm-es, a hátsón két darab 462 LE/410 Nm-es hajtóegység van, az elektronika az igényeknek megfelelően variálja, hova mekkora teljesítmény jut. A kormányon lévő gomb megnyomására aktiválódik a 20 másodpercig érvényben lévő Boost-mód, amikor a teljes 1604 lóerőt használhatja a sofőr.

Döbbenetes az elektromos autó gyorsulása

A 2230 kg tömegű kupénál 2,25 másodperc a 0-100 km/óra gyorsulás és 6,36 másodperc a 0-200 km/óra, a 2300 kg-os Spidernél 2,3 és 6,46 másodperc a vonatkozó gyorsulási adat. Végül ott a legfürgébb Racing, ami 2250 kg-os saját tömegével (a kihagyott kényelmi extrák tömegét a beépített biztonsági felszerelések ellensúlyozzák) 2,25 vagy 1,96 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra jó, a 0-200 km/óra 6 másodpercig tart – az opcionális semi-slick mintázatú abronccsal tudja a 2 másodpercen belüli 100-ra gyorsulást az autó. A második generációs Blade akkumulátor 76 kWh kapacitású, ami 380-409 km-es szabványos hatótávolságot tesz lehetővé. A fedélzeti töltő 11 kW-os, a Flash Charging jóvoltából 1500 kW teljesítményű villámtöltésre van lehetőség, ami azt jelenti, hogy a 10-70%-os töltés 5 perc alatt megvan, a 10-97%-os mindössze 9 percet vesz igénybe. Elöl-hátul kettős keresztlengőkaros felfüggesztést kap a Denza Z, légrugózással és elektronikusan vezérelt DiSuS-M lengéscsillapítókkal, elöl 6, hátul 4 dugattyús nyergek szorítják a karbon-kerámia fékeket.