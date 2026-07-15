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Túl öreg autókat értékesített a kínai gyártó, újakat kapnak a károsultak

10 perce
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Az ígért MY2026-os modellek helyett MY2025-ösöket kaptak az ügyfelek. A BYD adminisztratív hibára hivatkozik, de végül beadta a derekát és kártalanítja az ügyfeleket.
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bydadminisztratív hibaautós hír

Ausztráliában felpezsdül a keveset futott, fiatal BYD használt autók piaca, hiszen a forgalmazó hamarosan több száz autót kap vissza. Az egész azzal kezdődött, hogy egy adminisztratív hiba miatt a papírokban nem a gyártási időpontot, hanem azt tüntették fel, amikor az autó elhagyta a gyár területét. Ez azt jelenti, hogy a 2025-ben legyártott autók a papírokban 2026-osként jelentek meg; érdekes módon a hatóságok felé kötelező dokumentációban helyesen a futószalagról való legördülés időpontja található meg a kérdéses autóknál. Zágsón – mondja erre egy átlagos autós, azonban ennek a pár hónapnyi különbségnek igenis nagy hatása van, hiszen a használt piacon jelentősen befolyásolja az értéket az autó kora, ahol igenis számít, milyen dátum szerepel a papírokban.

A megtévesztett BYD-vásárlók többsége a készpénz mellett döntött.
1100 dollár kártérítést vagy egy teljesen új BYD-t kapnak az ügyfelek a "régi" helyett
Fotó: BYD

Végül bevállalta az ügyfelek kártalanítását a BYD forgalmazó

Mivel a 2025-ös és 2026-os autók között fizikailag semmi különbség nincs, a BYD először azzal akarta kárpótolni az érintett 1265 ügyfelet, hogy 1100 ausztrál dollár kompenzációt ígértek nekik. Ezt nagy felháborodás követte, úgyhogy a forgalmazó végül bevállalta: az érintett Atto 3 EV, Sealion 7 és Shark tulajdonosok felár megfizetése nélkül kapnak egy, ténylegesen 2026-ban gyártott ugyanolyan autót, amivel rendelkeznek. Alternatívaként persze választhatják az ügyfelek az 1100 dolláros kártérítést is, az ausztrál BYD forgalmazó szerint az érintett ügyfelek többsége az ingyen pénzt választotta.

 

 

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