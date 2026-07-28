Komoly károkat okozott a vihar a BYD gyárában

Nemrég csapott le Kínára a Noul tájfun, amely komoly pusztítást végzett a Hong Kong-gal határos sencseni régióban. Itt található a BYD cégközpontja és legnagyobb autógyára is, amelyet nem kímélt a 110 km/órás széllel partot ért vihar.

Telibe kapta a Noul tájfun a BYD legnagyobb autógyárát

Fotó: BYD

Telibe találta a tájfun a BYD legnagyobb autógyárát

A CarNewsChina beszámolója szerint személyi sérülés nem történt az autógyárban, ahol a vihar idejére a munkásoknak biztonságos helyre kellett vonulniuk. Jelentős károk keletkeztek, ami várhatóan késésekhez vezet majd a modellek kiszállításánál. Közösségi médián terjedő hírek szerint két napra le kellett állítani a termelést, és az újraindulást követően se a korábbi tempóban folyik a munka. A BYD viszonylag jól megúszta a pusztítást, hiszen a gyár bővítésén dolgozó építőmunkások ideiglenes szállásának használt lakókonténerek sérültek meg, ezenkívül számos ablak betört, de magukban a gyárépületekben minimálisak a sérülések. Az elkészült új autókra jellemzően fák dőltek, illetve sok esetben üvegek törtek be. Kínában egyébként az ilyen autókat nem szokták bezúzni, azokat kijavítás után az alkalmazottak vásárolhatják meg jelentős kedvezménnyel.

A BYD egyébként épp most akarta felpörgetni a termelést a sencseni gyárában, a hét elején 9000 új alkalmazott felvételét jelentették be, hogy az exportpiacokon tapasztalható keresletnövekedéssel tartani tudják a lépést. 2026 első félévében 789 400 autót értékesített Kínán kívül a BYD, ami 70%-os növekedés az egy évvel korábbi – szintén rekord – értékhez képest.

