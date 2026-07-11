Csongrádon tarolta le a békés utcát az ittas sofőr

Ittasan ült a volán mögé egy férfi Csongrádon. Több parkoló autóban keletkezett jelentős anyagi kár.
Csongrádon az Orgona utcában lakóknak a július 3-a éjszaka nem volt békés, hiszen egy ittas sofőr este 10 óra után több szabályosan leparkolt autónak is nekiütközve távozott.
Videón az ittas sofőr alakítása
Értesítették a rendőröket, akik aztán egy órán át helyszíneltek. Eközben gyorsan beazonosították a 42 éves autóvezetőt, akinek az ittas vezetés mellett még cserben hagyás miatt is felelnie kell majd.
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