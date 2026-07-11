Csongrádon tarolta le a békés utcát az ittas sofőr

Csongrádon az Orgona utcában lakóknak a július 3-a éjszaka nem volt békés, hiszen egy ittas sofőr este 10 óra után több szabályosan leparkolt autónak is nekiütközve távozott.

Videón az ittas sofőr alakítása

Értesítették a rendőröket, akik aztán egy órán át helyszíneltek. Eközben gyorsan beazonosították a 42 éves autóvezetőt, akinek az ittas vezetés mellett még cserben hagyás miatt is felelnie kell majd.