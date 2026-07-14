10 ember sérült meg, amikor a kisteherautó leszorította a csuklós buszt – videó

Július 10-én reggel 7:23-kor a moszkvai Nyizshegorodszkaja utcában haladt egy csuklós busz a számára kijelölt sávban, amikor a külső sávban haladó Gazella kisteherautó sofőrje hirtelen ráhúzta a kormányt. Az autóbusz vezetője megpróbálta elkerülni az ütközést, de nem volt helye arra. A padkára felugrató jármű aztán egy óriásplakát tartóoszlopának ütközött, ledöntve azt.

Videón a csuklós busz balesete

Mivel az első segélyhívások rengeteg sérültről szóltak, a mentőszolgálat 10 járművet küldött a baleset helyszínére, végül a buszsofőr és 9 utas sérülését erősítették meg a hivatalos szervek. A baleset körülményeit az ügyészség vizsgálja, a kisteherautó vezetője a meggondolatlan sávváltása miatt komoly büntetésre számíthat.