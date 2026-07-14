Csúnyán benézte a rendőrautó az előzést Bács-Kiskunban, majdnem baleset lett belőle!

Három esetet is bemutat a Budapesti Autósok legújabb összeállítása. Bács-Kiskun, Heves és Nógrád útjain sem volt nyugodt a helyzet, valamennyi közlekedési affér a helytelenül felmért előzés miatt alakult ki - döbbenetes, hogy egy rendőrautó (megkülönböztető jelzés nélkül) és egy autóbusz vezetője is ludas volt!

Még jó, hogy mások figyeltek!

Kétsávos úton különösen veszélyes, ha meggondolatlan előzésbe kezd az ember, éppen ezért fontos a forgalmi helyzet körültekintő felmérése. Szerencse, hogy a renitensek mellett autózók figyelmesek voltak és jól reagáltak, így egyikből sem lett baleset!