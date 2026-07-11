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dacia duster

A Nissan prémiumautóként árulja a Dacia Dustert

5 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Indiában és az exportpiacokon fontos szerepet szánnak az újdonságnak. A Patrolra hasonlít a Nissan által gyártott Dacia Duster.
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dacia dusternissannissan tektonautós hír

Már 2013-ban piacra dobta Indiában a Nissan a Dacia Dustert, akkor a Terrano nevet választották. Most Nissan Tekton néven lesz megtalálható a kínálatban a nálunk jól ismert szabadidő-autó – annyi eltéréssel, hogy a szubkontinensen eltérő belső térrel, prémium szabadidő-autóként pozicionálják a típust.

Exportálni is fogja a Nissan a saját Dacia Dusterét - de hozzánk nem jut el.
Nissan Patrol orrot rajzoltak a Dacia Dusternak, és puhább lett a belső tér is
Fotó: geos98 / Nissan

A legegyszerűbben módosították a Dacia Duster karosszériáját

A megjelenést a Patrol terepjáró mintájára alakították át a Nissan formatervezői, de csak az orrnál kaptak szabad kezet, ahol cserélhetőek a karosszériaelemek, egyébként minimálisak az eltérések a Renault Dusterhez képest. A nagypanelos műszerfalon a tapintási pontokon puhák a felületek, díszvarrásos műbőr kárpit és többszínű kialakítás teremti meg az említett prémium hangulatot. A műszeregység 10,25 colos képernyő, a központi érintőképernyő 10,1 colos, a fejegység beépített Google-alkalmazásokat használ, beleértve a beszédvezérléssel is kezelhető digitális segédet. Elérhetőek fűthető/szellőztethető első ülések, üvegtető, Arkamys 3D hifi.

Designed around real customer needs, Tekton combines striking design, intuitive connectivity, advanced safety technology and premium comfort - Built in India for India as well as Middle East and African markets, Tekton reinforces the country’s role as both a growth market and an export hub - Showcases Nissan’s partnership-led approach to expanding market coverage with a more competitive and diverse portfolio - A key milestone in Nissan’s resurgence in India, supporting portfolio expansion, network growth and market competitiveness
Fotó: geos98 / Nissan

Mivel arrafelé nincs elektrifikációs kényszer, a motorkínálatban 1,0 literes (100 LE/166 Nm) és 1,33 literes (163 LE/280 Nm) turbómotorokat találunk, utóbbihoz felár ellenében duplakuplungos automata is kérhető. Összkerékhajtás nincs, így csak a 212 mm-es hasmagasságban bízhat a sofőr szorult helyzetekben. Alapáron 3 év / 100 000 km garanciát adnak, de az kiterjeszthető 10 év / 200 000 km-re. Az Indiában gyártott Nissan Tekton szabadidő-autót exportálni is fogják, de csak a környékbeli piacokon lehet azt majd megvásárolni.

Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Introducing the all-new Nissan Tekton: a bold SUV driving growth in India and beyond
Galéria: Nissan Tekton
Fotó: Nissan
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Nissan Tekton

 

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