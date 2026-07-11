A Nissan prémiumautóként árulja a Dacia Dustert

Már 2013-ban piacra dobta Indiában a Nissan a Dacia Dustert, akkor a Terrano nevet választották. Most Nissan Tekton néven lesz megtalálható a kínálatban a nálunk jól ismert szabadidő-autó – annyi eltéréssel, hogy a szubkontinensen eltérő belső térrel, prémium szabadidő-autóként pozicionálják a típust.

Nissan Patrol orrot rajzoltak a Dacia Dusternak, és puhább lett a belső tér is

Fotó: geos98 / Nissan

A legegyszerűbben módosították a Dacia Duster karosszériáját

A megjelenést a Patrol terepjáró mintájára alakították át a Nissan formatervezői, de csak az orrnál kaptak szabad kezet, ahol cserélhetőek a karosszériaelemek, egyébként minimálisak az eltérések a Renault Dusterhez képest. A nagypanelos műszerfalon a tapintási pontokon puhák a felületek, díszvarrásos műbőr kárpit és többszínű kialakítás teremti meg az említett prémium hangulatot. A műszeregység 10,25 colos képernyő, a központi érintőképernyő 10,1 colos, a fejegység beépített Google-alkalmazásokat használ, beleértve a beszédvezérléssel is kezelhető digitális segédet. Elérhetőek fűthető/szellőztethető első ülések, üvegtető, Arkamys 3D hifi.

Fotó: geos98 / Nissan

Mivel arrafelé nincs elektrifikációs kényszer, a motorkínálatban 1,0 literes (100 LE/166 Nm) és 1,33 literes (163 LE/280 Nm) turbómotorokat találunk, utóbbihoz felár ellenében duplakuplungos automata is kérhető. Összkerékhajtás nincs, így csak a 212 mm-es hasmagasságban bízhat a sofőr szorult helyzetekben. Alapáron 3 év / 100 000 km garanciát adnak, de az kiterjeszthető 10 év / 200 000 km-re. Az Indiában gyártott Nissan Tekton szabadidő-autót exportálni is fogják, de csak a környékbeli piacokon lehet azt majd megvásárolni.