Azt adja a Dacia Striker, amire az emberek vágynak

Manapság az újautó-piacon a céges vásárlások a meghatározóak, az alkalmazottak egy járműkategóriából választhatnak bizonyos összeghatárig. A Dacia Striker kombi esetén azonos kategórián belül a céges CO2-kibocsátási vállalásnak jobban megfelelő hibrid hajtást is kap rögtön, és akkor ott van még az esetenként gazdagabb felszereltség is. Ráadásként már a flottakezelők se félnek a márkától, hiszen a használt piacon jó híre van az utóbbi évtizedekben a Renault-felügyelete alatt nevelkedett román autóknak. Márciusban néhány fénykép alapján kellett megítéljük a Dacia eddigi legnagyobb kombiját, most pedig már majdnem minden fontos adatot is tudunk – a legfontosabb mérőszámnak számító árat csak később ismerjük meg. Külföldön 25 000 euró alatt indulóárat ígérnek, ami a hasonlóan motorizált Bigster szabadidő-autónál 1000 euróval magasabb összeg, igaz, a felszereltséget még nem ismerjük.

A csúcs szinten rézszínű díszeket kap a Dacia Striker

Fotó: Adrien Cortesi / Dacia

Minden eshetőségre felkészítették a Dacia Strikert, legyen szó családi életről vagy terepjárásról

A karosszéria 4,62 méter hosszú, 1,82 méter széles, 1,53 méter magas, és hozza a szabadidő-autóktól elvárt rugalmasságot azzal, hogy 19-20 centi a hasmagasság. A 2704 mm-es tengelytávolság miatt tágas a belső tér, a csomagoknak akár 600 literes tér jut – az összkerékhajtás vagy az autógáz-tartály némi helyet rabol a padló alatti részből. A 60/40 arányban osztott támlával lehet bővíteni a rakteret, a magasabb felszereltségen járó multifunkciós padló kell ahhoz, hogy támladöntés után sík legyen a tér. Hátul is van pár YouClip-rögzítési pont, amivel például extra csomagtér-világítást tudunk megvalósítani. Akinek az alsó csomagtér nem lenne elég, a széria tetősínekhez a gyári kiegészítők közül vásárolhat 480 literes térfogatú, áramvonalas kialakítású tetőboxot is.

Szövetbetét, jégkaparó a vezető keze ügyében, rengeteg tároló - praktikus és tágas a belső tér

Fotó: Adrien Cortesi / Dacia

Az utastérben is vannak praktikus ötletek, például a műszerfal bal szélén, a vezetőajtó takarásában elhelyezett jégkaparó, vagy az anyósülés előtti polcnál a díszbetét mögötti kábelcsatorna, amivel az itt szállított telefon-kütyü tölthető a lejjebb lévő USB-csatlakozóról. Mivel a Dacia Striker több egyszerű kombinál, az Extreme felszereltségen könnyen takarítható belsőt adnak hozzá, ami egyébként terepjárók sajátossága szokott lenni; így kell manapság eladni a műbőr belsőt. A műszerfalra azért kerülnek szövet betétek, nem spóroltak a fizikai kapcsolókkal sem. A könnyű használat érdekében itt vezeti be a márka az automatikus rögzítőféket (Expression-től felfelé). Alapfelszerelés a 10,1 colos központi érintőképernyő, extraként hardveres navigáció is elérhető, a 7 colos műszeregység érdekessége, hogy nem közvetlenül a monitort, hanem annak tükröződését látja a sofőr. Bőven találunk tárolókat és YouClip-rögzítési pontokat, utóbbi kiegészítőknél újdonság a kulacstartó, a játszószőnyegként is használható gyermektakaró és a tárolóháló.