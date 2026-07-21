Megspórolhatja az ÁFA-t ezzel az autóval

A 2014-ben alapított Urban Automotive nevű brit tuningcég előszeretettel dolgozik a Land Rover Defender alapján, a választékát most egyedülálló átépítéssel bővítette. Amíg a gyár nem kívánja bővíteni az aktuálisan három hosszból álló kombi-választékot, az Urban Automotive Avontur kétajtós pickup felépítményt kap. A nyitott rakfelület miatt már haszonjárműnek minősül az autó, és az azzal járó előnyöket, így a vásárlás és az üzemanyag utáni ÁFA-visszatérítést is élvezi a tulajdonos. Azonban csak elméletileg alkalmas a teherhordásra is a jármű, hiszen a látható karbon platóbélés miatt óvatosan kell bánni a rakománnyal.

Elméletileg teherhordásra is használható a Defender pickup, de azt megsínyli a látható karbon platóbélés

Fotó: Urban Automotive

Teljesen újratervezték a Defender hátsó részét

Amíg a holland Heritage Customs műhely az egyszerűbb utat választotta, és egyszerűen csak levágja a Defender 130-as hátsó tetőrészét, addig az Urban Automotive a Defender 110 teherautó-kiviteléből indul ki. Teljesen újratervezték a hátsó karosszériavázat, a fülke mögé integrált bukókeret is kerül, 36 új karosszériaelemet készítettek az új befejezéshez. Ezek legtöbbjét karbonból csinálták, beleértve a platóbélést is. Ahogy az sok modern pickupnál is megszokott, a platóajtóra még pohártartókat is tettek.

Minden kívánságot megvalósítanak, ha bírja az ügyfél pénztárcája

Természetesen az ügyfél minden igényét kielégítik a megfelelő térítés ellenében, a normál karbon mellett kovácsolt karbon is kérhető fényes vagy matt finissel. A pickup átépítésen felül további extrákat is kínál az Urban Automotive a Defenderhez, a karbon motorháztetőről az akár 24 colos átmérőjű felnikig. Ennek megfelelően vételár nincs, hiszen azt minden esetben egyedi konzultáció alapján állapítják meg.