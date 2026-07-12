Megszelídített brutalitás: 95 lóerővel (!) gyengébb a Defender OCTA

A Land Rover mérnökei a modellcsalád legbrutálisabb tagjának készítették a Defender OCTA modellt, amely speciális felfüggesztéssel és a BMW-től származó 4,4 literes, lágyhibrid V8-as biturbóval aszfalton és terepen is megdöbbentő tempóra képes. Ennek azonban most részben vége van, hiszen a károsanyag-kibocsátási előírásokhoz igazodva frissítették a motorvezérlő szoftvert is, ami azt jelenti, hogy az EU-ban és Nagy-Britanniában 15%-kal csökken a teljesítmény!

Nálunk 540 lóerőt tud a Defender OCTA, az EU-n kívül marad a 635 lóerő

Fotó: Land Rover

2 tizeddel lassabban ugrik 100-ra a Defender OCTA

Aggódni persze nem nagyon kell az alaphangon 76 862 000 Ft-os terepjáró vásárlóiért, hiszen még így marad 540 LE/750 Nm a ménesben, amivel még mindig kiemelkedő tempót fut az óriási terepjáró. A 0-100 km/órás gyorsulás ideje csak 2 tizeddel lassabb, már 4,4 másodpercig tart. Ezért a veszteséggel annyival kárpótolnak a gyáriak, hogy az áttervezett szívósor miatt mélyebb, gurgulázósabb hangja van az erőforrásnak, így állításuk szerint az élmény még javul is. Azokon a piacokon, ahol nem kell az Euro 6e-hez alkalmazkodni, ott továbbra is 635 LE/800 Nm a Land Rover Defender OCTA teljesítménye.

