Hihetetlen ok miatt lesz drágulás az új autóknál

Sokáig tartott, mire az autóipar kilábalt a koronavírus miatti ellátási zavarokból, a chipek hiányát még évekig szenvedték a gyártók. Most másfajta félvezető-válság fenyeget, a memória-piacon tapasztalt drágulás elérte az autóipart is. A Mesterséges Intelligenciával forgalmazó cégek dollár milliárdokat ölnek nem csak a szoftver fejlesztésébe, de a megfelelő hardver-háttér megteremtésébe. Emiatt nemrég robbanásszerű drágulás volt a memóriáknál, a Kearney nevű elemezőcég szerint 2025 szeptembere és 2026 januárja között 450%-ot drágultak a DRAM-ok, ennek hatása pedig elért az egyre inkább a digitális megoldásokra támaszkodó autóiparba is.

Az MI-cégek felszívják a piacról a memóriákat, ami jelentős dráguláshoz vezetett

Fotó: Daimler AG - Global Communicatio / MediaPortal Mercedes-Benz AG

A hirtelen drágulás után nem lehet az árak esésére számítani

Új eleme ennek a memória-válságnak, hogy az a kínai gyártókat is érinti. Azok közül több saját félvezető-gyárral rendelkezik, azaz saját magának gyártja a chipeket, de a memóriákat ők is a piacról vásárolják. A globális memória-piac 90%-át három nagy gyártó (Samsung, Micon, SK Hynix) uralja, akik most minden erőfeszítésükkel az MI-cégek megrendeléseit próbálják kielégíteni. Egyelőre még bírják a tempót, de a drágulás jelzi, hogy a kapacitásaik végén járnak. A koronavírus-válság miatt az autógyártók most felkészültebben állnak a félvezető-válság elé, egyelőre még nem kell termelési kiesésekre számítani, csak a drágulást fogják valószínűleg a fogyasztói árakban érvényesíteni – a Ford és a GM évi 6-700 millió dollárral növelte az idei kiadás-előrejelzését emiatt, és a többi gyártó is hasonló mértékű felárral számol. Mivel az MI-cégek igényei a jövőben várhatóan csak növekednek majd, a memória piacon az elemzők nem számolnak azzal, hogy hosszú távon visszatérnek majd az árak a korábbi alacsonyabb szintre.