A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti egysége az M7-es autópálya Budapestről kifelé vezető oldalán, az M0-ás autóút és az érdi lehajtó közötti szakaszon tartott drónos ellenőrzést. Az akció célja a leállósávot szabálytalanul használó járművezetők kiszűrése volt, amely jelenség a nyári időszakban fokozottan jellemző. A néhány órás akció során 15 szabályszegővel szemben történt intézkedés: a leállósávban folyamatos közlekedés miatt 13 járművezetővel szemben összesen több mint kétmillió forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Egy sofőrrel szemben közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel, egy másik autós pedig helyszíni bírságot kapott, mert indokolatlanul a leállósávban várakozott.

Ezt mindenkinek tudnia kell!

A leállósáv kizárólag műszaki hiba, baleset vagy más vészhelyzet esetén használható! Az ott szabálytalanul közlekedők akadályozhatják a mentést, és veszélyeztethetik a lerobbant járművek mellett tartózkodók biztonságát.