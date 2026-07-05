Elefánt a porcelánboltban: kerámia bevonatot kapott ez az autó!

A cégalapító Ettore Bugatti, Rembrandt Bugatti alkotta meg az autómárka hűtődíszén is megjelenő táncoló elefánt szobrot, amely manapság is fontos szerepet játszik az exkluzív manufaktúra életében. A W16-os blokkot búcsúztató autónál például a karosszéria kézzel készített porcelán-bevonatán az ajtók mellett jelenik meg a szobor, így azt minden egyes beszálláskor megcsodálhatja a használó.

Fényezésnek és porcelánnak köszönhetően fekete-fehér az utolsó W16-os Bugatti

Fotó: Bugatti

Nehezíti a porcelán-bevonat elkészítését, hogy zsugorodik az égetés során az anyag

Az első, porcelánnal bevont autóját 15 évvel ezelőtt készítette el a Bugatti, a Veyron L’Or Blanc azaz fehérarany nevű egyedi autó elkészítésében a berlini Königliche Porzellan-Manufaktur segített. Az autógyár részéről akkor az a Frank Heyl kezelte a projektet, aki manapság a márka vezető formatervezője, így kézenfekvő volt számára, hogy a W16-os blokkot végleg elbúcsúztató autónál is ilyen finist készítenek. A név ezúttal Blanc Éternel, azaz örök fehér, és alapvető változás, hogy ma már teljes mértékben digitálisan zajlott a tervezés.

Az egész azzal indult, hogy fogták a fehérre fényezett Bugatti W16 Mistral-t, majd kézzel lecsiszolták a karosszériát, majd lemaszkolták és ráfestették a fekete vonalakat. A fehér foltokat aztán kézzel készített porcelán-panelokkal burkolták be. Ennek a lépésnek a nehézségét az jelenti, hogy az égetés során 17%-kal csökken a kerámia mérete, így ennyivel nagyobb modelleket kellett készíteni, hogy azok pontosan illeszkedjenek a karosszériára. Az utastérben a hófehér bőrkárpitra kézzel festették fel a fekete vonalakat, ami így tökéletesen passzol a külsőhöz. Itt a többek között a térdtámaszoknál jelenik meg a porcelánbetét.

Az egyedi Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel mellé rögtön porcelán kollekciót is készítettek, a pohártartóba illeszkedő kulacsból (195 euró), a teás- (225 euró) és kávéscsészékből (195 euró) 1000 darabot készítenek.

