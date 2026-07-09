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elektromos autók

Eláruljuk, melyek a leggyakoribb hibái az elektromos autóknak

43 perce
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Nem a nagyfeszültségű akkumulátortól kell félni. Azonkívül is vannak költséges buktatók az elektromos autóknál.
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elektromos autókwarrantywiseautós hírhiba

A benzin- és gázolajárak elszabadulásával egyre többen fordultak az elektromos autók felé, a használt piacon érdeklődők előszeretettel kötnek kiegészítő biztosítást. Az ilyen szolgáltatással foglalkozó brit Warrantywise például 2024-hez képest 2025-ben 68,2%-kal több elektromos autóra kötött szerződést, idén még ennél is nagyobb növekedésre számítanak. A vásárlók tájékoztatása érdekében most közölték, hogy az elmúlt évek és több tízezer szerződés tapasztalatai alapján mik az elektromos autók jellemző hibái.

Hamarabb van probléma az elektromos autó fedélzeti töltőjével, mint a nagyfeszültségű akkumulátorral.
Egy brit garanciaszolgáltató összesítette, milyen hibák miatt kértek a legtöbbször térítést az elektromos autók tulajdonosai
Fotó: Warrantywise

A hibáknál nem dominálnak az elektromos autók sajátosságai

Noha a legtöbben a nagyfeszültségű akkumulátortól félnek – aminek állapotfelmérésére különféle módszerek vannak –, a valóságban ugyanolyan hétköznapi problémákkal találkoznak az elektromos autók használói, mint a normál benzines- vagy dízel járművek gazdái. A Warrantywise által kifizetett összegekben az alkatrész/javítás árán felül még szállítási költség is van, így lett olyan magas például az indítóakkumulátor cseréjének a díja.
 

HelyAlkatrészcsoportHiba okaÁtlagos javítási költségLegdrágább javítás
1elektromos rendszerérzékelők809,59 font3270,00 font
2elektromos rendszerközponti zár899,44 font4056,82 font
3nagyfeszültségű rendszerfedélzeti töltő2158,75 font10 454,98 font
4felfüggesztéslengőkarok1229,64 font4118,65 font
5elektromos rendszerindítóakkumulátor532,94 font986,15 font

 

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