Eláruljuk, melyek a leggyakoribb hibái az elektromos autóknak

A benzin- és gázolajárak elszabadulásával egyre többen fordultak az elektromos autók felé, a használt piacon érdeklődők előszeretettel kötnek kiegészítő biztosítást. Az ilyen szolgáltatással foglalkozó brit Warrantywise például 2024-hez képest 2025-ben 68,2%-kal több elektromos autóra kötött szerződést, idén még ennél is nagyobb növekedésre számítanak. A vásárlók tájékoztatása érdekében most közölték, hogy az elmúlt évek és több tízezer szerződés tapasztalatai alapján mik az elektromos autók jellemző hibái.
A hibáknál nem dominálnak az elektromos autók sajátosságai
Noha a legtöbben a nagyfeszültségű akkumulátortól félnek – aminek állapotfelmérésére különféle módszerek vannak –, a valóságban ugyanolyan hétköznapi problémákkal találkoznak az elektromos autók használói, mint a normál benzines- vagy dízel járművek gazdái. A Warrantywise által kifizetett összegekben az alkatrész/javítás árán felül még szállítási költség is van, így lett olyan magas például az indítóakkumulátor cseréjének a díja.
|Hely
|Alkatrészcsoport
|Hiba oka
|Átlagos javítási költség
|Legdrágább javítás
|1
|elektromos rendszer
|érzékelők
|809,59 font
|3270,00 font
|2
|elektromos rendszer
|központi zár
|899,44 font
|4056,82 font
|3
|nagyfeszültségű rendszer
|fedélzeti töltő
|2158,75 font
|10 454,98 font
|4
|felfüggesztés
|lengőkarok
|1229,64 font
|4118,65 font
|5
|elektromos rendszer
|indítóakkumulátor
|532,94 font
|986,15 font