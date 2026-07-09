Eláruljuk, melyek a leggyakoribb hibái az elektromos autóknak

A benzin- és gázolajárak elszabadulásával egyre többen fordultak az elektromos autók felé, a használt piacon érdeklődők előszeretettel kötnek kiegészítő biztosítást. Az ilyen szolgáltatással foglalkozó brit Warrantywise például 2024-hez képest 2025-ben 68,2%-kal több elektromos autóra kötött szerződést, idén még ennél is nagyobb növekedésre számítanak. A vásárlók tájékoztatása érdekében most közölték, hogy az elmúlt évek és több tízezer szerződés tapasztalatai alapján mik az elektromos autók jellemző hibái.

Egy brit garanciaszolgáltató összesítette, milyen hibák miatt kértek a legtöbbször térítést az elektromos autók tulajdonosai

Fotó: Warrantywise

A hibáknál nem dominálnak az elektromos autók sajátosságai

Noha a legtöbben a nagyfeszültségű akkumulátortól félnek – aminek állapotfelmérésére különféle módszerek vannak –, a valóságban ugyanolyan hétköznapi problémákkal találkoznak az elektromos autók használói, mint a normál benzines- vagy dízel járművek gazdái. A Warrantywise által kifizetett összegekben az alkatrész/javítás árán felül még szállítási költség is van, így lett olyan magas például az indítóakkumulátor cseréjének a díja.

