Kacsafarok-légterelővel vadult meg a Nissan elektromos autója

Japánban januárban dobták piacra a Nissan Leaf harmadik generációját, az immár szabadidő-autó magasságban mozgó elektromos autónak pedig most dobták piacra a sportváltozatát. A Nismo műhely a megjelenéstől kezdve a felfüggesztésen át a hajtásig módosította a konstrukciót annak érdekében, hogy az élvezetes vezetést kínáljon.

Kacsafarok-légterelővel ér véget a Nissan Leaf Nismo elektromos autó

Fotó: Nissan

Hardveresen és szoftveresen javítottak az elektromos autón

Egyediek a rugók és a kanyarstabilizátorok a felfüggesztésben, néhány szilentet is keményebbre cseréltek, ami jobb úttartást és pontosabb kormányreakciót eredményezett. Frekvencia-érzékeny lengéscsillapítók használatával tartanak meg némi komfortot kisebb karosszériadőlés mellett. Az Enkei készíti a nagyon merev 19 colos alufelniket, amelyekre Michelin Pilot Sport 5-ös abroncsokat szerelnek. Újraprogramozták a Standard, ECO és Sport módokat az erőteljesebb gyorsítás érdekében, a négyfokozatú fékenergia-visszatermelésnél alapszinten csökkentették, a többi háromban növelték a fékhatást.

Könnyen felismerhető a sportváltozat

Új légterelők kerültek a karosszériára, kacsafarok-végződés került a csomagtérfedélre, ezek együttes hatásaként csökkent a légellenállás és növekedett a leszorító-erő. A spoilereken piros díszcsík is megjelenik, ahogy a minden esetben fényes fekete külső tükrökön is. Egyébként hat színben kérhető a Nissan Leaf Nismo, ezek között új a Nismo Stealth Grey árnyalat. Az utastérben a piros-fekete színkombináció a meghatározó, új a digitális műszeregységben az erőmérő. Spciális műbőrrel burkolják a kormányt, a Recaro kagylóülések támlája a töltésre várakozás megkönnyítésére teljesen hátradönthetőek elektromosan.

Japánban két akkumulátorral választható a sportos elektromos autó, a B5-ösnél 177 LE/345 Nm a hajtómotor teljesítménye, míg a B7-esnél 218 LE/355 Nm áll a vezető rendelkezésére. Menetteljesítmény- vagy hatótávolság adatokat nem közöltek. A Nissan Leaf B5 Nismo indulóára 6 601 100 jen (12,9 millió ft), a B7-esért legalább 6 952 000 jent (13,6 millió Ft) kell fizetni, míg a Recaro-kagylóülésekkel szerelt csúcsváltozatért 7 227 000 jent (14,1 millió Ft) kérnek.