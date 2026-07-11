Megeszi reggelire a nyolcvanas évek szuperautóit a Škoda elektromos autója

Lamborghini Countach, Ferrari Testarossa, Porsche 944. A nyolcvanas évek legendás szuperautói, amelyeknél fürgébb a Škoda elektromos autója.
Kibérelt helye volt a fiúszobák falán a Lamborghini Countach-nak, a Ferrari Testarossának, vagy épp a Porsche 944-esnek. Egy egész generáció álmodott ezekről a szuperautókról, a szerencsésebbek aztán valóra is tudták váltani álmaikat. Azonban a Škoda szerint jó lenne felébredni, a valóság ugyanis az, hogy már az alapvetően családi használatra szánt elektromos autók fürgébbek ezeknél.
Álomautókat utasít maga mögé a Škoda elektromos autója
Erre rögtön bizonyítékot is szolgáltat, hiszen a dunsfoldi repülőtér kifutópályáján eresztette egymásnak a már említett legendás sportkocsikat és a Škoda Elroq RS modellt. Utóbbi 340 lóerős rendszerteljesítménnyel, 5,4 másodperces 0-100 km/óra sprinttel magabiztosan utasítja maga mögé az álomautókat. Íme a videó!
Galéria: Skoda Elroq RS gyorsulási verseny poszterautók ellen
Fotó: Skoda
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Skoda Elroq RS gyorsulási verseny poszterautók ellen
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