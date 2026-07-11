Megeszi reggelire a nyolcvanas évek szuperautóit a Škoda elektromos autója

Kibérelt helye volt a fiúszobák falán a Lamborghini Countach-nak, a Ferrari Testarossának, vagy épp a Porsche 944-esnek. Egy egész generáció álmodott ezekről a szuperautókról, a szerencsésebbek aztán valóra is tudták váltani álmaikat. Azonban a Škoda szerint jó lenne felébredni, a valóság ugyanis az, hogy már az alapvetően családi használatra szánt elektromos autók fürgébbek ezeknél.

A 330 lóerős elektromos autó könnyen maga mögé utasítja a nyolcvanas évek legendás szuperautóit

Fotó: Skoda

Álomautókat utasít maga mögé a Škoda elektromos autója

Erre rögtön bizonyítékot is szolgáltat, hiszen a dunsfoldi repülőtér kifutópályáján eresztette egymásnak a már említett legendás sportkocsikat és a Škoda Elroq RS modellt. Utóbbi 340 lóerős rendszerteljesítménnyel, 5,4 másodperces 0-100 km/óra sprinttel magabiztosan utasítja maga mögé az álomautókat. Íme a videó!