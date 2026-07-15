Olcsó elektromos autót dob piacra a Suzuki

Nagy-Britanniában éppen azon van a Suzuki forgalmazója, hogy az új vezető irányításával jelentősen növelje az eladásait. Arrafelé jogszabály határozza meg a kvótát, mennyi elektromos autót kell értékesítenie egy autómárkának, és az emelkedő hibrid értékesítés mellett szükségük lesz a márka második elektromos autójára is annak teljesítéséhez, ami az Autocar értesülése szerint nemsokára érkezik. A Suzuki a piac alsó szegmensébe pozicionálja az újdonságot, amelynek 20 000 font alatt lesz az ára – ugyanez az indulóára a Renault Twingo-nak, a már piacon lévő villanyautók közül a BYD Dolphin Surf említhető ebből az árkategóriából.

Városi használata optimalizálják a Suzuki olcsó elektromos autóját

Fotó: Suzuki

Városi kisautó lesz a Suzuki második elektromos autója

A Suzuki már 2025 végén, a Japán Mobilitási Kiállításon megmutatta az e-Sky nevű tanulmányát, amelynek sorozatgyártású változatát még az idén bemutatják Japánban, a forgalmazása ott is csak 2027-re várható. Európában 2027 tavaszán lesz elérhető az új modell, ami 4 méter alatti hosszával és dobozszerű karosszériájával egyértelműen városi autónak készül, az elektromos hajtás miatt viszont tágas belső teret ígér. A műszaki részletekről még semmit nem tudunk, de az ár- és piaci kategóriában megszokott módon 30 kWh körüli kapacitású akkumulátorra számíthatunk 200 km-t meghaladó szabványos hatótávolság mellett.

Már a Suzuki harmadik elektromos autóját is beütemezték

A tavaly piacra került Suzuki eVitara után tehát 2027-ben érkezik az e-Sky szériaváltozata, majd 2029-ben a japánok harmadik elektromos autóját is piacra dobják. Erről egyelőre annyit lehet tudni, hogy az egy kis kategóriás szabadidő-autó lesz, ami a két elektromos autó közé érkezik a kínálatban, és az nem a Swift utóda lesz, a hibrid hajtással szerelt kisautó velünk marad addig, amíg az előírások azt megengedik.

