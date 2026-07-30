Sokat nőtt a Mercedes-Benz GLA, ami elektromos autóként kezd

Ahogy az a GLB-modellváltásnál is megtörtént, a Mercedes-Benz GLA harmadik generációja is egyszerre két autó örökébe lép, hiszen az akkumulátoros-elektromos EQA és a belső égésű motorral szerelt GLA utódjáról van szó. Továbbra is Rastattban gyártják a modellt, amely elektromos autóként kezdi pályafutását, a hibrid változat csak 2027-ben lesz elérhető.

Világító Iconic-betétet kap az elektromos autó (balra), a hibrid 174 csillagot hord az orrán (jobbra)

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-Benz

Több mint 4,5 méteres a Mercedes-Benz belépő elektromos autója

Jelentős méretnövekedésnek örülhetnek a vásárlók, a karosszéria 14,3 centivel, a tengelytávolság 6,1 centivel nyúlt meg, ezzel párhuzamosan 2 centivel lett alacsonyabb az autó; aggódni nem kell, elöl 23, hátul 24 mm-rel lett nagyobb a fejtér. Utóbbi a széria üvegtetőnek köszönhető, ami opciósan opálosra is kapcsolható több szegmensben. A csomagtérnek 70 literrel több hely jut, hátul 410 literes a csomagtér, ami 1400 literre bővíthető, az elektromos változatnál ehhez hozzájön még egy 107 literes első raktér is. Amíg az elektromos változat az Iconic hűtőrács-panelt kapja, a hibrid orrán 172 apró csillagot tartalmazó hűtőrácsbetét lesz, egyébként az elektromos GLC-hez igazodik a megjelenés. Egyedi a hátsó lámpa, ahol megjelenik a háromágú csillag. A vásárlóknak az eddiginél több lehetősége lesz az egyedi kialakításra, azaz a pénzköltésre, ezzel próbál kitűnni az egyre kevesebb választási lehetőséget biztosító vetélytársak közül a márka.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati

Új szintre emelik a digitális élményt

Akár három digitális kijelző kerül a műszerfalra, amelyet a lehető legnagyobb mértékben ki is használnak. Az összkerékhajtású változatnál elérhető „átlátszó motorháztető” funkció is, azaz kamera segítségével teszik lehetővé a sofőrnek, hogy közvetlenül az autó előtti területet lássa – ez egyébként szűk helyen parkolásnál is jól jön. A Google Maps segítségével működik a navigáció, amely az elérhető töltőpontokat és az ott eltöltött időt is figyelembe veszi az útvonal tervezésénél, illetve az olyan faktorokat is figyeli az energiafogyasztás számításánál, hogy szembeszélben halad-e az autó. Az MBUX digitális segéd a ChatGPT, Microsoft Bing és Google Gemini MI-segédjét használja a kommunikáció során, így sokat javult a beszédvezérlés. Ha van, az anyósülés előtti képernyőn streaming-adásokat is lehet követni. Továbbfejlesztették a 3D-s Burmester hifit, amely már automatikusan az első sorra koncentrálja az élményt, ha senki nem utazik hátul.