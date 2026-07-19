Nem tudnak végigdolgozni egy műszakot az elektromos buszok

Rómában az ATAC szervezi a közösségi közlekedést, és a károsanyag-kibocsátási program keretében már beszereztek 250 elektromos buszt, és további 161 darab leszállítására várnak. Azonban az elmúlt hetekben tomboló nagy hőség során extra feladatot jelentett megszervezni a buszközlekedés működését, mert a járművek nem tudták végigdolgozni a műszakot.

A folyamatos légkondicionáló-használat miatt Rómában az elektromos buszok nem tudnak egy műszakot végigdolgozni

Fotó: Marco Donatucci / ATAC

Sokszor nem volt mivel pótolni a kieső elektromos buszokat

Rómában hosszúak a buszvonalak, és a folyamatosan légkondicionáló-használat mellett az akkumulátorok nem bírták végig a műszakot, idő előtt vissza kellett menni az elektromos buszoknak a telephelyre, hogy töltőre rakják őket. Mivel napi több tucat járműről volt szó, nem tudták mindet pótolni az elérhető dízel buszokkal, így sok esetben korlátozott szolgáltatással szembesültek az utasok – mármint utazni szándékozók, hiszen a busz nem jött. Mivel hosszú távon az ATAC teljes flottáját elektromos buszokra akarják átállítani, most azon gondolkoznak, hogy egyes megállókban olyan villámtöltőket telepítenek, amelyek rövid idő alatt pár 10 km-nyi energiát töltenek az akkumulátorba. Ehhez azonban az autóbuszokat is módosítani kell, ha egyáltalán sikerült pénzt találni a projektre.

