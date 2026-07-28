Ezért erőltetik az autógyártók az előfizetéseket

A konvenciókkal szakító Tesla kezdte az előfizetéses szolgáltatásokat bevezetni az autóiparba, de már a General Motors is ezt az utat követi. Nem véletlenül, ahogy az a Business Insider legutóbbi cikkéből kiderült, hiszen a hagyományos üzleti modellel egyszerűen nem lehet annyi pénzt keresni, mint előfizetéssel. Hogy mégis mennyit?

Havidíjas előfizetéssel használható a GM Super Cruise önvezető rendszere

Fotó: General Motors

Közel hússzoros a profit előfizetésnél!

Amíg az autógyártásnál dolláronként 4-10 cent nyereséget lehet realizálni, addig az előfizetésnél dolláronként 70 cent a nyereség! Persze meg kell találni azokat a szolgáltatásokat, amelyekért az ügyfelek hajlandóak fizetni, a BMW komoly ellenkezést váltott ki a havidíjas ülésfűtésével. A General Motors a régóta elérhető (nálunk az Opel próbálkozott vele még a Stellantis-éra előtt) OnStar szolgáltatása mellett újabban a Super Cruise nevű önvezető rendszerével van jelen az előfizetéseknél. Előbbinek 13 millió, utóbbinak 850 000 előfizetője van, a havidíjak 19,99 dollár-64,99 dollár között változnak. A 2016-os második negyedévben 800 millió dollár nyereséget ért el a General Motors az előfizetésekkel - és az előfizetői adatok értékesítésével -, az ügyfélszám dinamikusan bővül.