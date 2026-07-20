A Hyundai két év múlva kezdi kiváltani humanoid robotokkal az emberi munkásokat

Manapság minden az automatizációról szól az autóiparban, a General Motors nemrég 1200 munkást váltott ki új robotgépek telepítésével. A dél-koreai Hyundai konszern ennél is tovább megy, hiszen most lettek 100%-ban tulajdonosai a Boston Dynamics nevű cégnek, amelynek legújabb humanoid robotja már képes kiváltani az emberi munkásokat. Jelen állás szerint 130 000 dollárba kerül majd egy-egy ilyen szerkezet, de a Hyundai azt is kiszámolta, hogy ez a kiadás alig két év alatt megtérül, és azt követően már nyereséget hoz a cégnek az emberi munkások mellőzése.

Az Atlas robot első körben logisztikai területen váltja ki az emberi munkásokat a Hyundai és a Kia észak-amerikai gyárában

Fotó: Boston Dynamics

Az emberi munkásokkal ellentétben a robotok nem kapnak fizetést és egyéb juttatásokat

A Boston Dynamics hamarosan megkezdi az Atlas robotjának sorozatgyártását, amelyből 2028-ban már évi 30 000 példányt akar készíteni. Az elsőket még saját maga fogja hasznosítani, a Hyundai és a Kia USA-ban lévő gyáraiban mintegy 25 000 darabot fognak üzembe helyezni 2028-ban első körben logisztikai feladatok ellátására, de 2030-ig bővítik a repertoárt. Az Atlas 190 cm magas, 90 kg tömegű, 50 kg emelésére képes és 30 kg-ot tud stabilan sokáig megtartani. Jelenleg 4 órát tud dolgozni egy feltöltéssel, de ez a technológia fejlődésével csak javulni fog. A Hyundainak még lesz pár köre a szakszervezetekkel, mielőtt elkezdi a humanoid robotok használatát, Dél-Koreában például már sztrájkoltak is a dolgozók emiatt.