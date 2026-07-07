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Ennyit a vásárlói igényekről: az Audinál elkezdték irtani a kapcsolókat

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A kompakt modellnél nem hallgatnak a vásárlókra. Nagypanelos műszerfalra váltott az Audi A3, búcsúztak a fizikai kapcsolók.
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audiplug-in hibridautós hír

Miközben a vásárlók egyre hangosabban követelik vissza a fizikai kapcsolókat az autókba – legalább az alapvető funkciók vezérlésére –, Kínában ilyen irányú törvényt is hoztak, és az EuroNCAP-program is a gombokat preferálja érintőképernyők helyett, az Audi úgy tesz, mintha nem is hallott volna ilyesmiről. Bemutatkozott az Audi A3-as kompakt felfrissített változata, amelynél a külső változatlan, ellenben teljesen új a műszerfal.

Örüljünk, hogy maradt a 400 lóerős RS 3, ne sirassuk a kapcsolókat - így áll hozzá a kérdéshez az Audi.
Minden maradt a régiben - kivéve a fizikai kapcsolókat az utastérben
Fotó: AUDI AG

Beszédvezérléssel akarják kiváltani a kapcsolókat

A nagypaneles megoldást választották a kormány mögött 11,9 colos műszeregységgel és a 12,8 colos központi érintőképernyővel, áthelyezték a szellőzőnyílásokat és megszüntették a korábbi középen lévő kapcsolósort. Cserébe szélesebb lett a kárpittal borított díszbetét, ami négyféle finist kaphat: karbon, dinamica hasított műbőr, fekete vagy palacsintaszínű szövet – utóbbiról egyelőre nincs ábrázolás. Bővítették a vezetéstámogató rendszerek sorát és tudását, három csomagba (Tech, Tech plus és Tech pro) rendezték azokat, és már felhő-alapú információkat is használnak – az első három ingyen, utána előfizetési díjas ez a funkció. Például autópályán haladva torlódáshoz közeledve automatikusan visszavesz a tempóból a navigáció, hogy például a sofőrnek legyen elég ideje dönteni az esetleg felkínált alternatív útvonal(ak)ról. A parkolósegéd magától tud ki- és beparkolni, ha a vezető alkalmazásból ezt kéri.

Studio photo, interior, cockpit and steering wheel
Fotó: AUDI AG

Műszakilag nincs változás, az Audi A3-asnál 116 és 150 lóerős benzin- és dízelmotorok közül lehet választani, az e-hybrid nevű plug-in-hibrid változat 204 vagy 272 lóerős teljesítménnyel választható, az S3-as 333 lóerős 2,0 literes turbómotort kap, míg az RS 3 hajtásáról továbbra is a 2,5 literes öthengeres turbómotor gondoskodik 400 lóerővel. Ötajtós és lépcsős hátú karosszéria, illetve előbbinél Allstreet néven szabadidő-autós körítéssel rendelkező megjelenési csomag is választható.

Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
Audi A3 Sedan
Audi A3 Sedan
Audi A3 Sportback e-hybrid
Audi A3 Sportback e-hybrid
Audi A3 Sportback e-hybrid
Audi A3 Sportback e-hybrid
Audi A3 Sportback e-hybrid
Audi A3 Sportback e-hybrid
Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet e-hybrid
Audi A3 allstreet e-hybrid
Audi A3 allstreet e-hybrid
Audi S3 Sedan
Audi S3 Sedan
Audi S3 Sedan
Audi S3 Sedan
Audi S3 Sportback
Audi S3 Sedan
Audi S3 Sedan
Audi S3 Sedan
Audi S3 Sedan
Audi RS 3 Sedan
Audi RS 3 Sedan
Audi RS 3 Sedan
Audi RS 3 Sedan
Audi RS 3 Sedan
Audi RS 3 Sportback
Audi RS 3 Sportback
Audi RS 3 Sportback
Galéria: 2026 Audi A3, S3 és RS 3
Fotó: Audi
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2026 Audi A3, S3 és RS 3

 

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