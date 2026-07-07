Ennyit a vásárlói igényekről: az Audinál elkezdték irtani a kapcsolókat

Miközben a vásárlók egyre hangosabban követelik vissza a fizikai kapcsolókat az autókba – legalább az alapvető funkciók vezérlésére –, Kínában ilyen irányú törvényt is hoztak, és az EuroNCAP-program is a gombokat preferálja érintőképernyők helyett, az Audi úgy tesz, mintha nem is hallott volna ilyesmiről. Bemutatkozott az Audi A3-as kompakt felfrissített változata, amelynél a külső változatlan, ellenben teljesen új a műszerfal.

Minden maradt a régiben - kivéve a fizikai kapcsolókat az utastérben

Fotó: AUDI AG

Beszédvezérléssel akarják kiváltani a kapcsolókat

A nagypaneles megoldást választották a kormány mögött 11,9 colos műszeregységgel és a 12,8 colos központi érintőképernyővel, áthelyezték a szellőzőnyílásokat és megszüntették a korábbi középen lévő kapcsolósort. Cserébe szélesebb lett a kárpittal borított díszbetét, ami négyféle finist kaphat: karbon, dinamica hasított műbőr, fekete vagy palacsintaszínű szövet – utóbbiról egyelőre nincs ábrázolás. Bővítették a vezetéstámogató rendszerek sorát és tudását, három csomagba (Tech, Tech plus és Tech pro) rendezték azokat, és már felhő-alapú információkat is használnak – az első három ingyen, utána előfizetési díjas ez a funkció. Például autópályán haladva torlódáshoz közeledve automatikusan visszavesz a tempóból a navigáció, hogy például a sofőrnek legyen elég ideje dönteni az esetleg felkínált alternatív útvonal(ak)ról. A parkolósegéd magától tud ki- és beparkolni, ha a vezető alkalmazásból ezt kéri.

Fotó: AUDI AG

Műszakilag nincs változás, az Audi A3-asnál 116 és 150 lóerős benzin- és dízelmotorok közül lehet választani, az e-hybrid nevű plug-in-hibrid változat 204 vagy 272 lóerős teljesítménnyel választható, az S3-as 333 lóerős 2,0 literes turbómotort kap, míg az RS 3 hajtásáról továbbra is a 2,5 literes öthengeres turbómotor gondoskodik 400 lóerővel. Ötajtós és lépcsős hátú karosszéria, illetve előbbinél Allstreet néven szabadidő-autós körítéssel rendelkező megjelenési csomag is választható.