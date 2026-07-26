Erre az elektromos autóra vágyik a Volkswagen, de az Opel kapja meg

Klasszikus kompakt autó elektromos hajtással. Amíg a Volkswagen csak álmodik az ilyesmiről, és a Golf mellett inkább a magas építésű ID.3 Neo-t küldi harcba, addig a Stellantis-holdudvarba tartozó Leapmotor piacra dobta a B05-öst. A kínai márka a jövőben az Opel partnere lesz, a német márka kínálatában találunk majd kínai technikát használó, Spanyolországban készülő elektromos autókat. Szóval könnyen lehet, hogy az aktuális Astrát váltó következő kompakt modell nagyon hasonló lesz ahhoz, amit most kipróbálhattunk.
1. Ilyennek kell lennie egy kompakt elektromos autónak
A gyár következetesen kupéról beszél, de valójában egy szemrevaló ötajtóssal van dolgunk. Nincsenek olyan részletek, amibe bele lehetne kötni, ha nem lenne Villámsárga (ez az egyetlen alapáras fényezés) a színe, beleolvadna a háttérbe. Azért vannak a keret nélküli ajtók és kis hunyorítással porschés megjelenésű hátsó lámpák, csak hogy ne kelljen szégyenkezni baráti beszélgetéseknél. A csomagtérfedél alatt, a lökhárítóban elhelyezett mélyedés kissé félrevezető, ott csak megemelni kell a fedelet, a nyitó gombot jobb oldalon felül, a lámpa fekete keretében találjuk. A 4,5 méteres hosszból és a több mint 2,7 méteres tengelytávolságból következően kifejezetten tágas az utastér, egyedül a mindössze 295 literes csomagtérbe lehet belekötni – ennek oka, hogy a hátra került hajtás miatt nincs érdemi padló alatti rekesz.
2. Belső értékek
Kopogósan kemény műanyagból állították össze a műszerfalat, cserébe a formákkal játszottak úgy, hogy a haladás során folyamatosan változó árnyékok miatt izgalmas a megjelenés. Az anyósülés előtti hat ovális lyuk magyarázata , hogy oda Kínában különféle kiegészítőket (tárolók, asztalka, stb.) lehet rögzíteni – ezeket nem sikerült homologizálni Európában, mert errefelé nem nézik jó szemmel a hatóságok a légzsák felfújódását akadályozó dolgokat. Piros pontot érdemel, hogy egymás mellett rögtön USB A- és C-csatlakozót is találunk elöl és hátul. Okos, hogy a hátsó ülések előtt véget érő konzol alján olyan tárolót alakítottak ki, ami lehet szemetes, de a rajta lévő vízszintes nyílás miatt akár papírzsebkendő-adagolóként is használható.
3. Vezethetőség
Olaszországban a Fiat által használt Balocco tesztközpontban hangolták újra a felfüggesztést és a kormányzást, az olasz mérnököknek köszönhetően európai módon vezethető a B05-ös. A 19 colos felnik és a peres gumik ellenére kényelmesen rugózik, minimális a karosszériadőlés. A tengelyek közötti tömegeloszlás 50:50%-os, a sportos vezetésben az érzéketlen kormányzás miatt nem partner az autó. Noha a teljesítmény nem igazán indokolja, van rajtautomatika is, amit nem menüből kell előcsalogatni, hanem egyszerre kell féket és gázt adni, majd lelépni utóbbiról. Jó a több fokozatban állítható fékenergia-visszatermelés.
4. Hajtás
A LEAP 3.5 műszaki alapnál alapesetben hátsó tengelyre kerül hajtómotor (217 LE/240 Nm), a finom hangolás miatt nem kell félni a túl erős gázadástól. Arra ott lesz az Ultra nevű forró – langyos? – változat, annál a futómű mellett a hajtást (244 LE/320 Nm) is áthangolják Olaszországban. Az akkumulátor 56,2 vagy 67,1 kWh kapacitású, a fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltéssel 16-18 perc alatt megvan a 30-80%-os töltés. A menetpróbán alapvetően országúti használatban, néhány autópálya-kilométerrel megspékelve sikerült alulmúlni a szabványos átlagfogyasztást, pedig az ilyenkor szokásos gyorsítások, tempósabb szakaszok is tarkították az útvonalat.
5. Anyagiak
Nagyjából pontosan a kompakt elektromos autók mezőnyének közepére árazta be új modelljét a Leapmotor, amit azt jelenti, hogy listaáron 12,49 millió Ft a belépő, a gazdagon felszerelt, nagy akkumulátoros változatért 14,49 millió Ft-ot kérnek. Azonban bevezető kedvezménynek 2,5 millió Ft-ot engednek az árból, így már 9 990 000 Ft-ért megvásárolható a Leapmotor B05, a csúcsmodellért pedig 12 490 000 Ft-ot kell fizetni. Felárat egyedül azért kell fizetni, ha a sárgától eltérő színét kér az ember, olyankor 220 000 Ft-tal emelkedik a számla. Ezzel nem csak az elektromos autók, hanem úgy általában az alsó-középkategóriában is olcsónak számít.