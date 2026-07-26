Erre az elektromos autóra vágyik a Volkswagen, de az Opel kapja meg

Klasszikus kompakt autó elektromos hajtással. Amíg a Volkswagen csak álmodik az ilyesmiről, és a Golf mellett inkább a magas építésű ID.3 Neo-t küldi harcba, addig a Stellantis-holdudvarba tartozó Leapmotor piacra dobta a B05-öst. A kínai márka a jövőben az Opel partnere lesz, a német márka kínálatában találunk majd kínai technikát használó, Spanyolországban készülő elektromos autókat. Szóval könnyen lehet, hogy az aktuális Astrát váltó következő kompakt modell nagyon hasonló lesz ahhoz, amit most kipróbálhattunk.

Keret nélküli ajtókkal, összekötött LED-es lámpákkal jön a Leapmotor B05 kompakt elektromos autó

Fotó: Lővei Gergely

1. Ilyennek kell lennie egy kompakt elektromos autónak

A gyár következetesen kupéról beszél, de valójában egy szemrevaló ötajtóssal van dolgunk. Nincsenek olyan részletek, amibe bele lehetne kötni, ha nem lenne Villámsárga (ez az egyetlen alapáras fényezés) a színe, beleolvadna a háttérbe. Azért vannak a keret nélküli ajtók és kis hunyorítással porschés megjelenésű hátsó lámpák, csak hogy ne kelljen szégyenkezni baráti beszélgetéseknél. A csomagtérfedél alatt, a lökhárítóban elhelyezett mélyedés kissé félrevezető, ott csak megemelni kell a fedelet, a nyitó gombot jobb oldalon felül, a lámpa fekete keretében találjuk. A 4,5 méteres hosszból és a több mint 2,7 méteres tengelytávolságból következően kifejezetten tágas az utastér, egyedül a mindössze 295 literes csomagtérbe lehet belekötni – ennek oka, hogy a hátra került hajtás miatt nincs érdemi padló alatti rekesz.

A formával és nem az anyagminőséggel játszottak a műszerfalon, üvegtető csak a csúcs-felszereltséghez jár

Fotó: Lővei Gergely

2. Belső értékek

Kopogósan kemény műanyagból állították össze a műszerfalat, cserébe a formákkal játszottak úgy, hogy a haladás során folyamatosan változó árnyékok miatt izgalmas a megjelenés. Az anyósülés előtti hat ovális lyuk magyarázata , hogy oda Kínában különféle kiegészítőket (tárolók, asztalka, stb.) lehet rögzíteni – ezeket nem sikerült homologizálni Európában, mert errefelé nem nézik jó szemmel a hatóságok a légzsák felfújódását akadályozó dolgokat. Piros pontot érdemel, hogy egymás mellett rögtön USB A- és C-csatlakozót is találunk elöl és hátul. Okos, hogy a hátsó ülések előtt véget érő konzol alján olyan tárolót alakítottak ki, ami lehet szemetes, de a rajta lévő vízszintes nyílás miatt akár papírzsebkendő-adagolóként is használható.