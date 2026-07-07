Erre is figyeljen! Hőségben gyakoribbak a műszaki hibák

A hőség nem csak az emberi szervezetet viseli meg, de bizony a technikát sem kíméli. Még a torlódásoktól mentes kötöttpályás közlekedésben résztvevő vonatokat is ki tudja készíteni a nagy hőség, mit szóljon ezek után a forró aszfalton, baleset miatti dugóban araszoló személyautó?

Hőség idején több bevetése van az ADAC segélyszolgálatnak

Fotó: Sebastian Stiphout / ADAC

Nem bírja az akkumulátor a hőséget

De nem csak érzésre okoz gondot a hőség az autóknak, az ADAC beszámolója szerint a nemrég lezárult hőséghullám idején az átlagosnál 20%-kal többször hívták a sárga angyalokat a műszaki problémával küzdő autósok. Csak a kérdéses 11 napba beletartozó két hétvégén 70 000 bevetése volt a segélyszolgálatnak. Érdekes módon az első helyen továbbra is a 12 voltos akkumulátor szerepel, mint probléma, a „Hűtés/fűtés/klíma” problémakör a második helyre jön fel. Fontos, hogy a hőség előtt az ember ellenőriztesse autóját egy szervizben, ahol meg tudják állapítani, hogy műszakilag bírja-e majd a fokozott igénybevételt a hűtőrendszer, megfelelőek-e a gumicsövek, van-e elég hűtőfolyadék a rendszerben, stb.

