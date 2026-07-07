Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza-kormány brutális hitelfelvételre kényszerül az uniós pénzek hazahozatala miatt

Fontos!

Átmenetileg elsötétült az M1 és elhallgatott a Kossuth Rádió, ez az üzenet fogadja a nézőket

adac

Erre is figyeljen! Hőségben gyakoribbak a műszaki hibák

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Melegben több dolga van a sárga angyaloknak. Az ADAC beszámolója szerint 20%-kal több bevetésük van hőségben, mint normál nyári napokon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adacautós hírakkumulátor

A hőség nem csak az emberi szervezetet viseli meg, de bizony a technikát sem kíméli. Még a torlódásoktól mentes kötöttpályás közlekedésben résztvevő vonatokat is ki tudja készíteni a nagy hőség, mit szóljon ezek után a forró aszfalton, baleset miatti dugóban araszoló személyautó?

Ugyanaz a fő hibaok hőségben, mint fagyban: a 12 voltos akkumulátor.
Hőség idején több bevetése van az ADAC segélyszolgálatnak
Fotó: Sebastian Stiphout / ADAC

Nem bírja az akkumulátor a hőséget

De nem csak érzésre okoz gondot a hőség az autóknak, az ADAC beszámolója szerint a nemrég lezárult hőséghullám idején az átlagosnál 20%-kal többször hívták a sárga angyalokat a műszaki problémával küzdő autósok. Csak a kérdéses 11 napba beletartozó két hétvégén 70 000 bevetése volt a segélyszolgálatnak. Érdekes módon az első helyen továbbra is a 12 voltos akkumulátor szerepel, mint probléma, a „Hűtés/fűtés/klíma” problémakör a második helyre jön fel. Fontos, hogy a hőség előtt az ember ellenőriztesse autóját egy szervizben, ahol meg tudják állapítani, hogy műszakilag bírja-e majd a fokozott igénybevételt a hűtőrendszer, megfelelőek-e a gumicsövek, van-e elég hűtőfolyadék a rendszerben, stb.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!