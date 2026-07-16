Ez a BYD kisautó boríthatja a piacot!

A kiskategória úttörő plug-in hibridjeként lép piacra a BYD Dolphin G, és ha már beteszi a lábát, alighanem fenekestől fel is forgatja a kereskedelmi állóvizet. Erre minden esélye meg is van, hiszen kifejezetten Európának fejlesztették. A nóvum az ösztönös vásárlási csáberő helyett sokkal inkább a racionális döntések célpontja lehet, vételára bőven befér a tízmilliós lélektani küszöb alá. Ha a 42 literes benzintankját és az akkuját is lefogyasztja, a Dolphin G több mint 1000 kilométert tehet meg tankolás és töltés nélkül, még az olcsó Active alapváltozat is!

Made in Szeged!

A BYD tehát a Dolphin G-re, mint a kontinensünkre fejlesztett modellként hivatkozik, a márka többi kulcsfontosságú piacán, Kínában, Ausztráliában és Dél-Amerikában nem forgalmazzák majd. Ezt tudva valószínűsíthető, hogy az Atto 2 és a Dolphin Surf után ez lesz a harmadik típus, amit az év végén nyíló szegedi üzemben gyártanak.