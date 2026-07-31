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baleset

Felborítja a személyautót a figyelmetlen teherautós

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Hirtelen vált sávot a teherautós. A külső sávban haladó Ladának esélye sincs elkerülni a balesetet.
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Nyizsnij Novgorodban a Gagarin sugárúton haladó forgalomba csatlakozunk be a fedélzeti kamera jóvoltából. Azt látjuk, hogy a buszsávban haladó Lada Granta a külső sávba vált át, majd az előttünk haladó teherautó hirtelen ugyanoda sorol ki. A teherautó vezetője nem győződik meg arról, hogy szabad-e a külső sáv, elkezdi húzni a kormányt és csak ezt követően kapcsolja be az irányjelzőt. Lehet, hogy korábban nézte a türköt, de az jó pár másodperccel a manőver megindulása előtt lehetett, hiszen a személyautónak volt ideje befejezni a sávváltást.

Videón a baleset

A Ladásnak esélye sem volt a kitérésre, a teherautó pont úgy kapja el a kocsit, hogy azt a szembe jövő sávokba perdíti – szerencsére nem ütközik neki senki másnak. Balszerencséjére az autó felborul. Noha szemből éppen érkezik egy mentőautó, annak a segítségére nem volt szükség, mert személyi sérülés nem történt. Ellenben az anyagi kár jelentős, az oszlopok sérülése miatt valószínűleg totálkárra veszi a biztosító a Ladát.

 

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