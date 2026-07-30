Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
adac

Mutatjuk, hogyan kell védekezni az autó felmelegedése ellen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Legjobb védekezés a megelőzés. A felmelegedés ellen a legtöbbet külső árnyékolással tehetjük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adacautó felmelegedésautós hír

Az ADAC német autós klub szakemberei tudományos módszerekkel vizsgálták meg az egyszeri autós által elérhető, az autó felmelegedése elleni védelmet nyújtó megoldásokat, a gyárilag sötétített hátsó ablakoktól kezdve az úgynevezett félgarázsig, tehát az autó összes ablakfelületét eltakaró ponyváig. Itt is kijelenthető, hogy a legjobb védekezés a megelőzés, tehát akkor érjük el a legjobb eredményt, ha nem hagyjuk, hogy a hőség bejusson az utastérbe.

A felmelegedés ellen a megelőzés a legjobb védekezés, azaz ne engedjük be a hőt az utastérbe.
Nem mindegy, milyen módszerrel védekezünk az autó felmelegedése ellen
Fotó: Lővei Gergely

Az árnyékban parkolás a legjobb megoldás felmelegedés ellen

A mindenféle védelem nélküli autónál 53°C-os hőmérsékletet mértek, a műszerfalra terített fehér vászon 50°C-ra volt jó, a szélvédő mögé tett fényvisszaverő fóliával 49°C lett az eredmény. A szélvédőre kívülről felhelyezhető fényvisszaverő fóliánál 45°C-os lett az utastér, míg a félgarázsnál 43°C-ig ment fel a hőmérséklet – utóbbi két védekezési módszernél fontos a megfelelő rögzítés, ha el akarja kerülni az ember a fényezés sérüléseit, mint például a jégkár ellen védő takaróknál. Amíg a szélvédőn kívüli fényvisszaverő fóliával a második legjobb eredményt érték el a teszten, addig a szélvédőn belüli – a legtöbben ezt használják – rögzítésnek annyi a gyakorlati haszna, hogy mögötte nem forrósodnak fel az érintési pontok (kormány karimája, váltókar). Hasonló hatása van az engedélyköteles, utólagos hővédő fóliázásnak, amíg víztiszta üveg mögött 57°C-is melegszik fel a műszerfal, a fólia árnyékában ugyanez 48°C. A hatás menet közben is megmarad, azaz hosszabb autózásnál nem fognak panaszkodni az utasok a tűző napra.

Ez is érdekelhet

Egy kis odafigyelés, és máris könnyen túléljük a hőséget. Az autóklíma megfelelő használatával megelőzhetjük a büdösödést.


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!