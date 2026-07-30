Mutatjuk, hogyan kell védekezni az autó felmelegedése ellen

Az ADAC német autós klub szakemberei tudományos módszerekkel vizsgálták meg az egyszeri autós által elérhető, az autó felmelegedése elleni védelmet nyújtó megoldásokat, a gyárilag sötétített hátsó ablakoktól kezdve az úgynevezett félgarázsig, tehát az autó összes ablakfelületét eltakaró ponyváig. Itt is kijelenthető, hogy a legjobb védekezés a megelőzés, tehát akkor érjük el a legjobb eredményt, ha nem hagyjuk, hogy a hőség bejusson az utastérbe.

Nem mindegy, milyen módszerrel védekezünk az autó felmelegedése ellen

Fotó: Lővei Gergely

Az árnyékban parkolás a legjobb megoldás felmelegedés ellen

A mindenféle védelem nélküli autónál 53°C-os hőmérsékletet mértek, a műszerfalra terített fehér vászon 50°C-ra volt jó, a szélvédő mögé tett fényvisszaverő fóliával 49°C lett az eredmény. A szélvédőre kívülről felhelyezhető fényvisszaverő fóliánál 45°C-os lett az utastér, míg a félgarázsnál 43°C-ig ment fel a hőmérséklet – utóbbi két védekezési módszernél fontos a megfelelő rögzítés, ha el akarja kerülni az ember a fényezés sérüléseit, mint például a jégkár ellen védő takaróknál. Amíg a szélvédőn kívüli fényvisszaverő fóliával a második legjobb eredményt érték el a teszten, addig a szélvédőn belüli – a legtöbben ezt használják – rögzítésnek annyi a gyakorlati haszna, hogy mögötte nem forrósodnak fel az érintési pontok (kormány karimája, váltókar). Hasonló hatása van az engedélyköteles, utólagos hővédő fóliázásnak, amíg víztiszta üveg mögött 57°C-is melegszik fel a műszerfal, a fólia árnyékában ugyanez 48°C. A hatás menet közben is megmarad, azaz hosszabb autózásnál nem fognak panaszkodni az utasok a tűző napra.

Ez is érdekelhet Egy kis odafigyelés, és máris könnyen túléljük a hőséget. Az autóklíma megfelelő használatával megelőzhetjük a büdösödést.



