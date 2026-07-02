Csúszdáztak a gyerekek a Ferrarin, mehetnek a bíróságra szülők

A South China Morning Post osztotta meg a videót, amelyen az látszik, hogy négy gyerek a parkolóban álló Ferrari 488 GTB-n játszik. Jól érzik magukat a tűzpiros sportkocsin, de a vidámság nmi nem múlt el nyomtalanul. A karcolások és egyéb sérülések kijavítása végül 29 360 jüanjába (1,35 millió Ft) került az autó tulajdonosának úgy, hogy nem Ferrari-kereskedésbe, hanem egy autójavító műhelybe adta be autóját – ezzel mintegy harmadolta a kiadást.

Videón a mászókának használt Ferrari

A szülők nem tagadják, hogy a gyermekeik okozták a kárt, de csak 5000 jüan (230 000 Ft) kártérítést ajánlottak fel. Mivel a rendőrségen tartott egyeztetésen nem sikerült megegyezni, a Ferrari tulajdonosa beperelte a szülőket a teljes anyagi kártérítés érdekében. A videó alapján egyértelmű a helyzet, az ügyvédi költségekkel csak a saját kiadásukat növelik a szülők.

