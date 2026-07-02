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ferrari

Csúszdáztak a gyerekek a Ferrarin, mehetnek a bíróságra szülők

1 órája
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Nem akarják megfizetni a Ferrariban keletkezett kárt a szülők. A bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy kinek a javára dönt majd a bíróság.
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ferrariferrari 488 gtbautós hír

A South China Morning Post osztotta meg a videót, amelyen az látszik, hogy négy gyerek a parkolóban álló Ferrari 488 GTB-n játszik. Jól érzik magukat a tűzpiros sportkocsin, de a vidámság nmi nem múlt el nyomtalanul. A karcolások és egyéb sérülések kijavítása végül 29 360 jüanjába (1,35 millió Ft) került az autó tulajdonosának úgy, hogy nem Ferrari-kereskedésbe, hanem egy autójavító műhelybe adta be autóját – ezzel mintegy harmadolta a kiadást.

Videón a mászókának használt Ferrari

A szülők nem tagadják, hogy a gyermekeik okozták a kárt, de csak 5000 jüan (230 000 Ft) kártérítést ajánlottak fel. Mivel a rendőrségen tartott egyeztetésen nem sikerült megegyezni, a Ferrari tulajdonosa beperelte a szülőket a teljes anyagi kártérítés érdekében. A videó alapján egyértelmű a helyzet, az ügyvédi költségekkel csak a saját kiadásukat növelik a szülők.
 

 

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