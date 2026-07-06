Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elsötétült az ég Budapest felett, megérkezett a hatalmas vihar – videó

ferrari

Ilyen van? Kézi kapcsolású automatával újít a Ferrari

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
14 év után hozzák vissza a kézi kapcsolás élményét. A Ferrari 12Cilindri Manuale by-wire kézi kapcsolású váltót kap.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ferrariferrari 12cilindri manualeautós hír

Hivatalosan 2012-ben búcsúzott a kézi kapcsolású váltó a Ferrari kínálatból, az utolsó 599 GTB Fiorano elkészültével következett az automata korszak. Időről-időre felmerül a vásárlók részéről, hogy újra szeretnének kézi kapcsolású váltót, és most beadta a gyár a derekát. Igaz, technikailag nem a kézi kapcsolású váltót hozzák vissza, hanem csak az élményt.

Egyedi Tailor Made kialakítást készítettek a kézi kapcsoláshoz a Ferrarinál.
A Ferrari 12Cilindri Manuale esetén kézi üzemmódban az első hat fokozatot lehet használni az egyébként nyolcfokozatú automatánál
Fotó: Lorenzo Marcinno' / Ferrari

Le lehet fulladni az automata Ferrarival

Nem az olaszok találták fel a szimulált váltót, hiszen a BYD már 2021-ben bemutatta az autóvezető-iskolák számára készített, szimulált kézi kapcsolású váltóval rendelkező E3-as elektromos autóját. A Ferrari annyiból könnyebb helyzetben volt, hogy náluk még van váltó, a nyolcfokozatú, duplakuplungos automata vezérlését oldják meg az új nyitott kulisszás szerkezettel. A váltókarnál és a kuplungpedálnál is gondosan megválasztott rugók, görgők és mágnesszelepek teremtik meg a visszajelzést. Megvan a hibázás lehetősége is, a félrekapcsolást nem engedi a szerkezet, de le lehet fulladni nem kellően finom pedálkezelésnél. És természetesen ott a köztes gázadásos visszakapcsolás lehetősége is.

 

A Ferrari sofőrnek csak akkor kell kapcsolgatnia, ha épp kedve van hozzá, hiszen továbbra is használható automataként a 12Cilindri, és olyankor mind a nyolc fokozatot használja az elektronika. Első körben 1111 darab szimulált kézi váltós autót építenek az olaszok, egyedi Tailor Made kialakítással – amitől persze megfelelő térítés ellenében el lehet térni. Az oldalsó emblémán lézergravírozzák a márkajelzést, a koptató és a hátsó légterelő kontrasztos csíkokat kap, exkluzív a 21 colos kovácsolt alufelni, amihez négyféle felületkezelést kínálnak. Menetteljesítmények tekintetében nincs változás, hiszen maradt a 830 LE/678 Nm teljesítményű szívó V12-es és a váltó is. Automata módban tudja a 2,9 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást a Ferrari 12Cilindri Manuale, a 0-200 km/óra 7,9 másodperc alatt megvan, a csúcssebesség meghaladja a 340 km/órát. A szabványos fogyasztás 15,5 l/100 km.

Galéria: Ferrari 12Cilindri Manuale
Fotó: Ferrari
1/20
Ferrari 12Cilindri Manuale

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!