Ilyen van? Kézi kapcsolású automatával újít a Ferrari

Hivatalosan 2012-ben búcsúzott a kézi kapcsolású váltó a Ferrari kínálatból, az utolsó 599 GTB Fiorano elkészültével következett az automata korszak. Időről-időre felmerül a vásárlók részéről, hogy újra szeretnének kézi kapcsolású váltót, és most beadta a gyár a derekát. Igaz, technikailag nem a kézi kapcsolású váltót hozzák vissza, hanem csak az élményt.

A Ferrari 12Cilindri Manuale esetén kézi üzemmódban az első hat fokozatot lehet használni az egyébként nyolcfokozatú automatánál

Fotó: Lorenzo Marcinno' / Ferrari

Le lehet fulladni az automata Ferrarival

Nem az olaszok találták fel a szimulált váltót, hiszen a BYD már 2021-ben bemutatta az autóvezető-iskolák számára készített, szimulált kézi kapcsolású váltóval rendelkező E3-as elektromos autóját. A Ferrari annyiból könnyebb helyzetben volt, hogy náluk még van váltó, a nyolcfokozatú, duplakuplungos automata vezérlését oldják meg az új nyitott kulisszás szerkezettel. A váltókarnál és a kuplungpedálnál is gondosan megválasztott rugók, görgők és mágnesszelepek teremtik meg a visszajelzést. Megvan a hibázás lehetősége is, a félrekapcsolást nem engedi a szerkezet, de le lehet fulladni nem kellően finom pedálkezelésnél. És természetesen ott a köztes gázadásos visszakapcsolás lehetősége is.

A Ferrari sofőrnek csak akkor kell kapcsolgatnia, ha épp kedve van hozzá, hiszen továbbra is használható automataként a 12Cilindri, és olyankor mind a nyolc fokozatot használja az elektronika. Első körben 1111 darab szimulált kézi váltós autót építenek az olaszok, egyedi Tailor Made kialakítással – amitől persze megfelelő térítés ellenében el lehet térni. Az oldalsó emblémán lézergravírozzák a márkajelzést, a koptató és a hátsó légterelő kontrasztos csíkokat kap, exkluzív a 21 colos kovácsolt alufelni, amihez négyféle felületkezelést kínálnak. Menetteljesítmények tekintetében nincs változás, hiszen maradt a 830 LE/678 Nm teljesítményű szívó V12-es és a váltó is. Automata módban tudja a 2,9 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást a Ferrari 12Cilindri Manuale, a 0-200 km/óra 7,9 másodperc alatt megvan, a csúcssebesség meghaladja a 340 km/órát. A szabványos fogyasztás 15,5 l/100 km.