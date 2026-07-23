Mivel tavaly nagy sikere volt, idén is megismétlik a Vakáció Akciót a fővárosban. A BKK és a BRFK együttműködésében figyelmet szentelnek a gyermekeknek azzal, hogy a megszokott folyamatos ellenőrzésen felül 10 alkalommal kiemelt ellenőrzést tartanak a neuralgikus pontokon. A sajtónyilvános ellenőrzésre a Margit híd szigeti bejárónál került sor a Budapesti Közlekedési Központ javaslatára.

Vakáció idején a BRFK és a BKK fokozott ellenőrzéseket tart a gyermekek védelme érdekében, különös tekintettel a kerékpárok és egyéb mikromobilitási eszközök vezetőire

Fotó: Lőve Gergely

A mikromobilitási eszközök vezetőire kiemelt figyelmet fordítanak a vakáció idején

Fontos, hogy a vakáció idején nagyon figyeljünk a gyermekekre, akik sokkal szabadabban mozognak, másrészt nagy melegben a járművezetők figyelme lankad. Itt egyébként nem csak az autóvezetőkre kell gondolni, hanem a kerékpárosokra, rolleresekre és egyéb mikromobilitási eszközt vezető emberekre is. Utóbbiak által sokkal nagyobb veszélyben vannak a gyerekek, hiszen sok esetben ugyanazon a területen, a járdán közlekednek. A biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet a neuralgikus pontokon, ilyenek a játszóterek, sportpályák, és strandok környezete. A fokozott ellenőrzéssel a jogszabályok betartására akarják felhívni a figyelmet.

A büntetés mellett ajándékoznak is a rendőrök

De nem csak a büntetés az akció célja, lesznek olyan egyenruhás rendőrök is, akik az ellenőrzésen a közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési tanácsokat meghallgató és megfogadó gyermekeknek ajándékokat adnak át. A nyár folyamán egyébként a buszsávok használatára is kiemelt figyelmet fordít a BRFK és a BKK.