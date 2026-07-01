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autó

Százezrével hívja vissza autóit a népszerű autógyártó: nagy a baj!

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Több mint 741 ezer autót hív vissza a Ford az Egyesült Államokban egy váltóhiba miatt, amely miatt a járművek parkoló állásban is váratlanul elgurulhatnak. A problémát már több sérüléssel és anyagi kárral is összefüggésbe hozták.
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autótermékvisszahívásvisszahívás

Több mint 714 ezer autóját hívja vissza a Ford az Egyesült Államokban miután kiderüt, egy váltóhiba növelheti a balesetek és sérülések kockázatát. An visszahívás egyes 2018 és 2021 között gyártott Ford F-150, Ford Explorer, Ford Expedition, Lincoln Aviator és Lincoln Navigator modelleket érinti.

Százezresével hívja vissza autóit a Ford.
Százezresével hívja vissza autóit a Ford. Fotó: Pexels

A hivatalos ok a hatóság tájékoztatása szerint, hogy bizonyos váltási műveletek során a sebességváltó parkolóretesze menet közben átmenetileg működésbe léphet, ami károsíthatja a parkolórendszer alkatrészeit. Márpedig ha a parkolórendszer megsérül, előfordulhat, hogy a jármű „P” (parkoló) fokozatban sem marad egy helyben, amennyiben a kéziféket nem húzzák be

Ez a jármű váratlan elgurulásához vezethet, ami növeli a baleset vagy a sérülés kockázatát.

Százezresével hívja vissza autóit a Ford balesetveszély miatt

Az NHTSA közlése szerint a Ford eddig 24 olyan esetről tud, amelyben anyagi kár keletkezett, valamint kilenc feltételezett sérülésről is beszámoltak. Ezek közül kettő pszichés sérülésre vonatkozó bejelentés volt.

Az érintett járművek tulajdonosait levélben értesítik. A márkaszervizek díjmentesen frissítik a hajtáslánc-vezérlő egység szoftverét, ellenőrzik a váltót, és szükség esetén kicserélik a sérült alkatrészeket 

- írja az ABC.

 

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