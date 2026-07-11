Működésképtelenség miatt rendelt el visszahívást a Ford

Csak nem akar abbamaradni a Ford visszahívási hulláma, pedig a gyár szerint már túl vannak a nehezén. Ebbe a nehézségbe beletartozik az is, hogy 350 rutinos mérnököt kellett visszacsábítaniuk, miután az MI-re hivatkozással kirúgták őket a minőségbiztosítási részlegtől. Most épp a Ford Mustang modellcsalád érintett, ahol rögtön két okból is visszahívást rendeltek el.

A Ford Mustang GTD-re is érvényes a visszahívás, az ablaktörlő-motoron ugyanis osztozik a nagyszériában készülő testvérével

Fotó: Ford

Nemsokára levelet kapnak a Ford Mustang tulajok – a javításra 2027-ig kell várni

A Ford Mustang és Mustang GTD esetén az ablaktörlő-motorok rendetlenkednek, fagy esetén ugyanis megbénulhat a működés. Meglepő módon szoftveres probléma van: a beszállító az ablaktörlő-motor 16 kB-os csipjét 32 kB-os programozóberendezéssel programozta, és emiatt fagypont alatti hőmérsékleten hibás érték miatt megszakad a kommunikáció a kormányoszlop-vezérlőelektronika és az ablaktörlő-motor között. Ha ez bekövetkezik, az ablaktörlő csak leggyorsabb fokozaton üzemel és nincs lehetőség szélvédőmosásra. A probléma potenciálisan 289 Mustang GTD és 67 553 Mustang esetén létezik, a 2024. szeptember 18. és 2026. február 2. között gyártott autók tulajdonosait levélben értesítik a visszahívásról, a hibás ablaktörlő-motorokat cserélik.

A differenciálmű hibájából lehet mozgásképtelen a hátsókerékhajtású Ford Mustang Mach-E villanyautó

Fotó: Ford

A Mustang Mach-E villanyautónál némi kellemetlenségnél súlyosabb a probléma, a hátsó hajtómotoros változatnál a differenciálmű fogaskerekének a tengelye anyagfáradás miatt eltörhet. Ha ez bekövetkezik, megszűnik a hajtás, azaz mozgásképtelen lesz az autó, illetve az elgurulhat, ha nem rögzítőfékkel állítják le, hanem csak P-be kapcsolják. Még vizsgálják, mi az anyagfáradás oka, de addig is visszahívják az érintett 42 784 darab, 2020. március 3. és 2025. augusztus 21. között gyártott példányokat. A márkaszervizekben dől el, hogy javítják- vagy cserélik a differenciálművet, azaz előre nem tudja az ügyfél, mennyi ideig kell nélkülöznie autóját.

