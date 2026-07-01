Őrület: önkéntes forgalmistát játszott a hölgy a vasúti átjáróban!

Kipattant az autójából, mert megunta a várakozást. Mint kiderült, a jelzőlámpa működött tévesen.
Szerencsére igen ritkán látni ilyesmit, de könnyen lehet, hogy az egyszerre bátor és felelőtlen hölgy már tudott valamit. A galgagutai vasúti átjáró piros fényjelzéséről kiderült, hogy téves volt, az önkéntes forgalmista szerep azonban így is mellbevágó!
Ilyenkor kevés a megérzés
Persze senki sem szeret hosszú percekig várakozni a tilos jelzésnél, de ez akkor sem megoldás. Cigivel a kézben, diadalittasan (reméljük, hogy csak erről volt szó) megy vissza az autójához, miután a többi sofőrt átterelte a síneken. Durva pillanatok, nem is találjuk a szavakat!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!