Őrület: önkéntes forgalmistát játszott a hölgy a vasúti átjáróban!

Szerencsére igen ritkán látni ilyesmit, de könnyen lehet, hogy az egyszerre bátor és felelőtlen hölgy már tudott valamit. A galgagutai vasúti átjáró piros fényjelzéséről kiderült, hogy téves volt, az önkéntes forgalmista szerep azonban így is mellbevágó!

Ilyenkor kevés a megérzés

Persze senki sem szeret hosszú percekig várakozni a tilos jelzésnél, de ez akkor sem megoldás. Cigivel a kézben, diadalittasan (reméljük, hogy csak erről volt szó) megy vissza az autójához, miután a többi sofőrt átterelte a síneken. Durva pillanatok, nem is találjuk a szavakat!