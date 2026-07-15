Szigorú forgalomkorlátozást rendeltek el a hegyi utakon

Dél-Tirolban a hegyi utakon különösen nyáron erős a forgalom, ez ellen a helyi kormányzat azzal próbál tenni, hogy június 19-én olyan jogszabályt hozott, aminek értelmében a tengerszint felett 1600 méterrel vagy magasabban lévő utakon tilos mindenféle szervezett autós túra. Ebbe beletartoznak a klasszikus autók tulajdonosai által kedvelt átlagtartó versenyek, vagy bármiféle olyan csoportos autózás, amely során egy adott szervező mondja meg a résztvevőknek, hogy hova kell menniük (például egy klub kirándul). A már korábban kihirdetett túrákat és versenyeket nem érinti a forgalomkorlátozás, de a jövőben már nem lehet ilyeneket szervezni.

Az olyan magánkezelésben lévő utakra is érvényes a forgalomkorlátozás Dél-Tirolban, mint a Timmelsjoch

Fotó: Timmelsjoch AG

Az egyszeri autósokat-motorosokat nem érinti a forgalomkorlátozás

A korlátozás minden, Dél-Tirolban lévő hegyi útra vonatkozik, nem csak az állami kezelésben lévőkre, de a magánkezelésben lévőkre is, ahol egyébként fizetni kell a hágó használatért. Nehezíti a helyzetet, hogy a helyi önkormányzatok bármikor újabb hasonló korlátozásokat rendelhetnek el a tartományban lévő többi útra is, szóval előre kell tájékozódni az aktuális helyzetről. A félreértések elkerülése végett a normál forgalom nincs kitiltva az érintett utakról, csak a szervezett túrákat tiltják meg. A lépéstől azt remélik, hogy folytonosabb lesz a forgalom az utakon azzal, hogy nem tartják fel a haladást az esetleg időre haladó autók (amik esetenként lelassítanak, hogy pontosan érjenek az ellenőrzőpontra). Szabálysértés esetén egyébként nem a konkrét közlekedő, hanem a verseny szervezője kap bírságot, annak mértékéről minden esetben külön mérlegelés alapján döntenek a hatóságok.

