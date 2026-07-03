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rendőr

Kikerülte a terelést, majd nem értette a 69 éves sofőr, hogyan került a forgalommal szembe az M6-oson

54 perce
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Több mint 3 kilométert ment a forgalommal szemben a 69 éves sofőr. A bátaszéki terelésnél kerülte ki a kötelező haladási irányt jelző táblákat.
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rendőrm6autós hír

Budapest felé haladt a 69 éves csengeri lakos az M6-os autópályán, amikor Bátaszék térségében az alagutak karbantartása miatti terelésnél a kötelező haladási irány, majd a behajtani tilos táblákat figyelmen kívül hagyva a szembe jövők forgalmi sávjába hajtott, és több mint 3 kilométert haladt.

Videón a terelést kikerülő autós

Miután a rendőrök elkapták, elismerte, hogy figyelmen kívül hagyta a táblákat, ezért 78 000 Ft közigazgatási bírságot és 4 előéleti pontot kapott. Azt már nem ismerte el, hogy szabálytalanul a forgalommal szemben közlekedett, állítása szerint nem volt egyértelmű a terelés – érdekes, naponta több százan gond nélkül követik az utasításokat. A rendőrök szabálysértési feljelentést tettek és kezdeményezték a 69 éves sofőr vezetésre való alkalmasságának felülvizsgálatát.
 

 

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