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indycar

A Forma-1 vetélytárs-sorozata viszi tovább a hibrid hajtást

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Megmutatták az IndyCar következő versenyautóját. 2028-tól a Forma-1-ből kiszoruló hibrid hajtást használják.
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indycarhibriddallaraForma-1autós hír

Ahogy eddig, úgy a jövőben is az olasz Dallara készíti a vázat az Indycar versenysorozat számára, motorként a Chevrolet és a Honda is kínál 2,4 literes V6-os biturbót, aminek a szabályok értelmében 760 lóerő a maximális teljesítménye. Az Egyesült Királyságban működő, jelenlegi Forma-1-beszállító Helix adja a váltóházba épített hibrid egységet, az energiatároló a spanyol BOLD Technologies terméke, a váltót az Xtrac-től jön.

A Forma-1-gyel ellentétben az Indycarnál csak az első-hátsó szárnyakhoz nyúlhatnak hozzá a csapatok.
A Dallara készíti az Indycar következő versenyautóját is, ami 2028-tól átveszi a Forma-1-ben használt hibrid technikát
Fotó: Indycar

A Forma-1-nél olcsóbban lehet menni az Indycarban

Az új versenyautóban több hely jut a pilótának, az energiaelnyelő zónának, a légáramlás átalakításával javítottak a hűtésen. Ahogy eddig, úgy a jövőben is az első-hátsó szárnyak módosítására van csak lehetősége a csapatoknak, a Dallara IR-28-as versenyautóról közöltek alacsony- és nagy leszorító-erőre konfigurált képet is. A következő évben kerítenek sort az autó finomhangolására, amely a 2028-as Indycar-évadban kerül majd először éles bevetésre.
 

Galéria: Dallara IR-28 Indycar versenyautó
Fotó: Indycar
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Dallara IR-28 Indycar versenyautó

 

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