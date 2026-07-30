A Forma-1 vetélytárs-sorozata viszi tovább a hibrid hajtást

Ahogy eddig, úgy a jövőben is az olasz Dallara készíti a vázat az Indycar versenysorozat számára, motorként a Chevrolet és a Honda is kínál 2,4 literes V6-os biturbót, aminek a szabályok értelmében 760 lóerő a maximális teljesítménye. Az Egyesült Királyságban működő, jelenlegi Forma-1-beszállító Helix adja a váltóházba épített hibrid egységet, az energiatároló a spanyol BOLD Technologies terméke, a váltót az Xtrac-től jön.

A Dallara készíti az Indycar következő versenyautóját is, ami 2028-tól átveszi a Forma-1-ben használt hibrid technikát

Fotó: Indycar

A Forma-1-nél olcsóbban lehet menni az Indycarban

Az új versenyautóban több hely jut a pilótának, az energiaelnyelő zónának, a légáramlás átalakításával javítottak a hűtésen. Ahogy eddig, úgy a jövőben is az első-hátsó szárnyak módosítására van csak lehetősége a csapatoknak, a Dallara IR-28-as versenyautóról közöltek alacsony- és nagy leszorító-erőre konfigurált képet is. A következő évben kerítenek sort az autó finomhangolására, amely a 2028-as Indycar-évadban kerül majd először éles bevetésre.

